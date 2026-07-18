River Plate inició el segundo semestre con una inesperada derrota que lo dejó rápidamente fuera de la Copa Argentina. En Salta, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet cayó 3-1 frente a Aldosivi, que jugó un partido inteligente, fue eficaz en ataque y selló una de las mayores sorpresas del certamen.
Batacazo en Salta: Aldosivi goleó a River y lo eliminó de la Copa Argentina
En uno de los resultados más resonantes de la Copa Argentina 2026, Aldosivi derrotó 3-1 a River Plate en el estadio Padre Martearena de Salta y avanzó a los octavos de final. El equipo marplatense fue contundente, aprovechó los errores defensivos del conjunto de Eduardo Coudet y dejó al "Millonario" sin uno de sus principales objetivos del segundo semestre.
El "Millonario", que presentó desde el inicio a los refuerzos Giovanni González y Rafael Santos Borré, asumía el compromiso con el favoritismo propio de su jerarquía. Sin embargo, nunca logró imponer condiciones y quedó en desventaja desde los primeros minutos.
A los 12 minutos, Tomás Fernández aprovechó una serie de rebotes dentro del área para quedar mano a mano con Santiago Beltrán y abrir el marcador. El gol desacomodó a River, que no encontró respuestas futbolísticas y sufrió un nuevo golpe a los 30 minutos, cuando Nicolás Cordero culminó una buena acción colectiva para establecer el 2-0.
Un River sin reacción y un Aldosivi contundente
El desarrollo del encuentro mostró a un River impreciso, con dificultades para generar juego y sin profundidad ofensiva. La preocupación de Eduardo Coudet quedó reflejada antes del descanso, cuando decidió realizar dos modificaciones antes de finalizar el primer tiempo, haciendo debutar a Lucas Beltrán y Mauro Arambarri.
Durante esa primera etapa también hubo momentos de tensión cuando un importante foco de incendio se registró detrás de una de las tribunas ocupadas por simpatizantes riverplatenses. La rápida intervención de los bomberos evitó que la situación pasara a mayores y el partido pudo continuar con normalidad.
En el complemento, cualquier intento de reacción del conjunto de Núñez quedó rápidamente desactivado. A los 12 minutos, nuevamente Tomás Fernández apareció en el área para desviar un envío y convertir el 3-0 que prácticamente sentenció la clasificación.
River buscó descontar con los ingresos de Lautaro Pereyra y Joaquín Freitas, aunque recién a los 42 minutos Rafael Santos Borré logró marcar el 3-1 definitivo al desviar un remate de Pereyra, un tanto que solo sirvió para decorar el resultado.
Otro traspié copero y el cuadro de octavos definido
Con esta eliminación, River vuelve a despedirse de la Copa Argentina en una instancia temprana.
Es la cuarta vez que queda eliminado en los 16avos de final, luego de las caídas frente a Estudiantes de Buenos Aires (2012/13), Talleres (2023) y Temperley (2024). También suma la eliminación ante Rosario Central en los octavos de la edición 2014/15, en una competencia que históricamente le ha generado más frustraciones que alegrías.
Por su parte, Aldosivi consiguió una clasificación histórica y enfrentará en los octavos de final a Independiente Rivadavia, con la ilusión de seguir siendo una de las revelaciones del torneo.
Los cruces de la próxima instancia quedaron conformados de la siguiente manera:
Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; Banfield vs. Midland; Racing Club vs. Belgrano; Vélez vs. Boca Juniors; Aldosivi vs. Independiente Rivadavia; Atlético Tucumán vs. Independiente; Platense vs. Instituto y Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central