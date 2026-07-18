Fue 3 a 1

Batacazo en Salta: Aldosivi goleó a River y lo eliminó de la Copa Argentina

En uno de los resultados más resonantes de la Copa Argentina 2026, Aldosivi derrotó 3-1 a River Plate en el estadio Padre Martearena de Salta y avanzó a los octavos de final. El equipo marplatense fue contundente, aprovechó los errores defensivos del conjunto de Eduardo Coudet y dejó al "Millonario" sin uno de sus principales objetivos del segundo semestre.