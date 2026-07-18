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La foto del año: Kevin Durant reunió a Messi, Tom Brady y Djokovic en Nueva York

La imagen fue tomada durante el Fanatics Fest, donde figuras del deporte y el espectáculo coincidieron en la previa de la final del Mundial 2026 y protagonizaron un encuentro que rápidamente se volvió viral.

Durant capturó la selfie junto a grandes figuras del deporte mundial.Durant capturó la selfie junto a grandes figuras del deporte mundial.
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Kevin Durant protagonizó este viernes una de las imágenes más comentadas del mundo del deporte al tomarse una selfie junto a Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic durante un evento realizado en Nueva York.

El basquetbolista estadounidense, actual jugador de los Houston Rockets, aprovechó la presencia de varias figuras internacionales para inmortalizar el encuentro con una fotografía capturada desde su propio teléfono.

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La foto fue tomada en el Fanatics Fest

La histórica imagen se registró en el Fanatics Fest, celebrado en Nueva York, durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026.

El evento reunió a reconocidas personalidades del deporte y el espectáculo, en la antesala del partido decisivo que disputarán las selecciones de Argentina y España.

Un encuentro entre leyendas

Gracias a su estatura y ubicación en el escenario, Durant extendió el brazo para captar una selfie que reunió a referentes de distintas disciplinas deportivas en una misma postal.

Rodri y Luis de la Fuente junto Rio Ferdinand, Kevin Hart, Tom Brady, Novak Djokovic y Kevin Durant. Crédito: Fernando NicolaEl encuentro ocurrió durante el Fanatics Fest antes de la final del Mundial 2026. Crédito: Fernando Nicola.

Junto al jugador de la NBA aparecen Lionel Messi, Tom Brady y Novak Djokovic, tres de las figuras más influyentes del deporte mundial.

Otras celebridades también participaron

La fotografía también incluye al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, al mediocampista español Rodri y al exfutbolista inglés Rio Ferdinand, ubicados en la primera fila.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina's Emiliano Martinez, Lionel Scaloni and Lionel Messi at the Fanatics Fest - Javits Center, New York City, New York, U.S. - July 17, 2026 Argentina's Lionel Messi embraces actor and comedian Kevin Hart during his appearance at the Fanatics Fest REUTERS/Dylan MartinezMessi junto al actor y comediante Kevin Hart durante su aparición en el Fanatics Fest.

El grupo se completa con el rapero Travis Scott, el comediante Kevin Hart y el empresario Michael Rubin, organizador del Fanatics Fest.

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