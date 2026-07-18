El Litoral en el GP de Bélgica

La final del Mundial también se juega en el paddock de la Fórmula 1

Mientras en Spa todos hablan de neumáticos, estrategias y clasificación, hay un tema que se impone por encima de cualquier otro: la final del Mundial entre Argentina y España. Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto dejaron por un momento la Fórmula 1 para ponerse la camiseta de sus selecciones.