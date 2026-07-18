En el paddock de la Fórmula 1 cuesta encontrar un tema que desplace a los autos. Pero este fin de semana ocurrió: la final del Mundial entre Argentina y España.
La final del Mundial también se juega en el paddock de la Fórmula 1
Mientras en Spa todos hablan de neumáticos, estrategias y clasificación, hay un tema que se impone por encima de cualquier otro: la final del Mundial entre Argentina y España. Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto dejaron por un momento la Fórmula 1 para ponerse la camiseta de sus selecciones.
Periodistas, mecánicos e ingenieros hacían cuentas para ver si llegarían al hotel a tiempo. Algunos buscaban cambiar vuelos, otros preguntaban dónde ver el partido y los pilotos tampoco escaparon a la fiebre mundialista.
Fernando Alonso fue uno de los más convencidos. Cuando le preguntaron si prefería enfrentar a Inglaterra o a la Argentina, respondió sin vueltas. "Creo que Inglaterra era mejor equipo. Le tenía más miedo en una final. En España estamos contentos de que haya pasado Argentina, sentimos que es un rival más fácil".
No hubo provocación en sus palabras. Fue la respuesta de un hincha que ve a una selección española que, según él, llegó jugando el mejor fútbol del torneo y que cree que tiene argumentos para levantar la copa.
Carlos Sainz eligió un análisis mucho más futbolero. Destacó el nivel mostrado por España, aunque enseguida puso un freno.
"Creo que España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y confío en nuestras posibilidades. Pero Argentina siempre es peligrosa en ataque. Será difícil mantener el arco en cero".
El piloto de Williams también reveló que probablemente ni siquiera pueda ver el partido completo. "Mi vuelo sale a las nueve. Quizás me pierda el primer tiempo, pero espero llegar para ver la segunda parte".
Del otro lado estaba Franco Colapinto, que durante toda la semana no escondió su entusiasmo por la campaña de la Selección. Después de celebrar la victoria sobre Inglaterra, volvió a demostrar que también vive el Mundial como un hincha más.
"Es una final de la que hay que sentirse orgulloso. Argentina y España dejaron afuera a Francia e Inglaterra. Es la mejor final que podíamos pedir".
Y hasta se permitió una broma
"Los dos hablamos el mismo idioma... así que van a entender perfectamente las malas palabras que se digan dentro de la cancha".
Cuando termine el Gran Premio de Bélgica, el rugido de los motores de Formula 1 dará paso al de millones de hinchas frente a las pantallas. En Spa habrá pilotos cambiando el casco por la camiseta, ingenieros mirando el reloj y un paddock dividido entre el rojo español y el celeste y blanco argentino.