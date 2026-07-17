El Litoral en el GP de Bélgica

Antonelli golpeó primero, pero Spa todavía no tiene dueño

Andrea Kimi Antonelli fue la gran referencia del viernes en Spa-Francorchamps al dominar tanto las simulaciones de clasificación como el ritmo de carrera. Sin embargo, Red Bull, Ferrari y McLaren mostraron argumentos para discutir el favoritismo de Mercedes, mientras Franco Colapinto volvió a destacarse como la mejor carta de Alpine en la pelea de la zona media.