Andrea Kimi Antonelli fue la gran referencia del viernes en Spa-Francorchamps al dominar tanto las simulaciones de clasificación como el ritmo de carrera. Sin embargo, Red Bull, Ferrari y McLaren mostraron argumentos para discutir el favoritismo de Mercedes, mientras Franco Colapinto volvió a destacarse como la mejor carta de Alpine en la pelea de la zona media.
Antonelli golpeó primero, pero Spa todavía no tiene dueño
Andrea Kimi Antonelli fue la gran referencia del viernes en Spa-Francorchamps al dominar tanto las simulaciones de clasificación como el ritmo de carrera. Sin embargo, Red Bull, Ferrari y McLaren mostraron argumentos para discutir el favoritismo de Mercedes, mientras Franco Colapinto volvió a destacarse como la mejor carta de Alpine en la pelea de la zona media.
El viernes de actividad en Spa-Francorchamps dejó las primeras conclusiones de un Gran Premio de Bélgica que promete una lucha muy cerrada. Mercedes terminó la jornada con las mejores sensaciones gracias a Andrea Kimi Antonelli, quien no solo marcó el mejor tiempo del segundo entrenamiento libre, sino que también mostró el ritmo de carrera más sólido entre los principales candidatos.
El italiano, líder del campeonato, volvió a confirmar el gran momento que atraviesa. Fue competitivo durante toda la jornada y especialmente fuerte en el segundo sector del circuito, el más técnico de Spa, donde construyó buena parte de la diferencia sobre sus rivales. Esa consistencia, sumada a una destacada gestión de los neumáticos, convirtió a Mercedes en la referencia del viernes.
Antonelli confirmó el potencial de Mercedes
Más allá del mejor tiempo de 1m45s944, el dato que más optimismo dejó en Brackley apareció en las tandas largas. Los registros mostraron que Antonelli mantuvo un desgaste muy bajo de los neumáticos, un aspecto clave en uno de los trazados más exigentes del calendario.
Mientras el Mercedes conservó un ritmo muy estable a lo largo de los stints, Red Bull comenzó cerca, pero fue perdiendo rendimiento con el paso de las vueltas. Esa combinación de velocidad a una vuelta y consistencia en ritmo de carrera es, por ahora, el principal argumento para considerar a Mercedes como el equipo de referencia.
Red Bull no se baja de la pelea
Max Verstappen volvió a demostrar que Red Bull sigue siendo un rival de cuidado. El neerlandés fue el más rápido en la primera práctica y se mostró especialmente competitivo en los sectores de mayor velocidad, donde el RB mantiene una excelente eficiencia aerodinámica.
Sin embargo, la segunda sesión dejó algunas dudas. Además de reportar problemas en el comportamiento del auto, los datos reflejaron una degradación mayor que la de Mercedes durante las simulaciones de carrera, un aspecto que podría resultar decisivo si el Gran Premio se disputa en condiciones secas.
Aun así, Verstappen terminó conforme con el balance general del coche y aseguró que todavía hay margen para mejorar antes de la clasificación.
Ferrari y McLaren todavía tienen margen
Aunque Mercedes cerró el viernes al frente, ni Ferrari ni McLaren parecen haber mostrado todo su potencial.
Lewis Hamilton dejó una muy buena impresión en las tandas largas del primer entrenamiento, mientras que Charles Leclerc no pudo completar su simulación de carrera en la segunda sesión debido a la bandera roja provocada por el accidente de Pierre Gasly.
McLaren también dejó señales alentadoras. Lando Norris terminó segundo, a solo 190 milésimas de Antonelli, aunque el propio británico se mostró prudente y sostuvo que el equipo todavía no se considera el principal rival de Mercedes.
Oscar Piastri, en tanto, vio condicionado su trabajo por una fuga hidráulica al finalizar la primera práctica, aunque alcanzó a regresar para completar parte del programa previsto.
Colapinto volvió a destacarse con Alpine
Entre los equipos de la zona media, Franco Colapinto volvió a ser una de las figuras de la jornada.
El argentino finalizó séptimo en el segundo entrenamiento libre y fue el mejor representante de Alpine, confirmando las buenas sensaciones que había dejado en Silverstone. Su rendimiento fue especialmente competitivo en los sectores rápidos de Spa, donde logró mantenerse muy cerca de los equipos de punta y volvió a liderar el grupo de la mitad del pelotón.
Los datos del viernes también mostraron a Alpine como el conjunto más competitivo de la zona media en simulación de clasificación, por delante de Racing Bulls y Audi, sus principales rivales en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
El contraste fue Pierre Gasly. El francés perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y terminó contra las defensas, provocando la bandera roja que interrumpió las tandas largas y obligó al equipo a trabajar intensamente para reconstruir el auto antes de la actividad del sábado.
Un sábado que puede cambiarlo todo
Aunque Mercedes terminó el viernes como la referencia, el panorama está lejos de quedar definido. Red Bull mantiene un gran potencial en velocidad punta, Ferrari dejó indicios de que todavía tiene rendimiento por mostrar y McLaren volvió a estar muy cerca de la pelea.
Además, Spa-Francorchamps suele ofrecer condiciones cambiantes y la evolución del asfalto, sumada a la posibilidad de lluvia durante el resto del fin de semana, puede modificar por completo el orden visto en los entrenamientos.
El viernes dejó una tendencia clara, pero no una sentencia. Antonelli golpeó primero y Mercedes mostró las mejores credenciales, aunque la verdadera batalla comenzará este sábado, cuando la clasificación empiece a definir quién tiene realmente el auto para quedarse con la pole y pelear por la victoria del Gran Premio de Bélgica.