Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Bélgica con una sonrisa. Después de finalizar séptimo en la segunda práctica libre y convertirse en el mejor piloto fuera de los cuatro equipos de punta, el argentino reconoció que el Alpine mostró un rendimiento superior al de las últimas competencias y se ilusionó con seguir siendo protagonista durante el resto del fin de semana.
Colapinto, ilusionado tras un sólido viernes en Spa: “Estoy más feliz que en carreras anteriores”
Franco destacó el rendimiento del Alpine en el circuito belga, aseguró que el equipo encontró un mejor equilibrio y celebró haber terminado por delante de los Racing Bulls en la segunda práctica.
"Creo que estoy más feliz que en los fines de semana y las carreras anteriores", resumió el piloto de Alpine al analizar la jornada en Spa-Francorchamps.
Colapinto explicó que el equipo logró encontrar un mejor rendimiento en el A526 y consideró que tanto las características del circuito como las condiciones climáticas jugaron a favor.
"Encontramos un poco más de rendimiento este fin de semana y también creo que las condiciones más frescas y un circuito con curvas de menor velocidad nos ayudaron y disimularon nuestras limitaciones."
El argentino, que había sido 15° en la primera práctica y mejoró hasta el séptimo lugar en la segunda, valoró especialmente haber terminado por delante de los Racing Bulls, uno de los rivales directos de Alpine en la pelea de la zona media.
"Es positivo estar por delante de los Racing Bulls. Hacía mucho tiempo que no estábamos delante de ellos, así que fue un día positivo."
De todas maneras, el piloto de 23 años evitó relajarse y dejó en claro que todavía queda margen para evolucionar de cara a la clasificación.
"Tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía no logramos encontrar bastante rendimiento en el auto y estamos trabajando para conseguirlo e intentar ser más competitivos mañana."
Por último, Colapinto aseguró que, más allá del resultado del viernes, se siente cada vez más cómodo con el comportamiento del Alpine, una sensación que considera fundamental para sostener la evolución mostrada en las últimas fechas.
"En líneas generales me sentí mucho mejor que la temporada pasada, y eso se está reflejando en los resultados y en lo que mostramos en la pista. Seguimos trabajando para mejorar aún más el coche y estar más veces por delante de los Racing Bulls. Ese es nuestro objetivo."
Tras un viernes alentador, el desafío para Colapinto será confirmar esas buenas sensaciones en la clasificación de este sábado y tratar de transformar el prometedor ritmo mostrado en los entrenamientos en una posición de largada que le permita volver a pelear por los puntos el domingo.