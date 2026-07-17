El Litoral en el GP de Bélgica

Fuerte accidente de Pierre Gasly que puso en pausa la segunda práctica en Spa

El piloto francés perdió el control de su Alpine cuando restaban pocos minutos para el final de la FP2 del Gran Premio de Bélgica. El impacto provocó una bandera roja, aunque pudo salir del auto por sus propios medios.