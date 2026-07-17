El piloto francés perdió el control de su Alpine cuando restaban pocos minutos para el final de la FP2 del Gran Premio de Bélgica. El impacto provocó una bandera roja, aunque pudo salir del auto por sus propios medios.
Fuerte accidente de Pierre Gasly que puso en pausa la segunda práctica en Spa
El piloto francés perdió el control de su Alpine cuando restaban pocos minutos para el final de la FP2 del Gran Premio de Bélgica. El impacto provocó una bandera roja, aunque pudo salir del auto por sus propios medios.
La segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica tuvo un cierre inesperado cuando Pierre Gasly protagonizó un fuerte accidente que obligó a detener la actividad con bandera roja en el circuito de Spa-Francorchamps.
El piloto de Alpine perdió el control del A526 en la salida de la curva 13 y el auto comenzó a cruzarse antes de impactar violentamente con la parte trasera contra las defensas. La violencia del golpe dejó importantes daños en el monoplaza y obligó a la rápida intervención de los comisarios de pista.
Afortunadamente, Gasly salió ileso del incidente y rápidamente informó por radio lo que había sentido en el momento del accidente.
"La perdí completamente de la nada. Debo haber perdido la parte trasera", comunicó el francés a su equipo apenas detuvo el auto.
La dirección de carrera neutralizó inmediatamente la sesión con bandera roja para retirar el Alpine y limpiar la zona del impacto. Los trabajos demandaron varios minutos y, cuando el semáforo volvió a ponerse en verde, apenas restaba tiempo para que los pilotos realizaran prácticas de largada, por lo que ya no hubo cambios en la clasificación.
El accidente terminó de complicar la jornada de Gasly. Minutos antes había visto anulada su mejor vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 4, registro que lo hubiera ubicado dentro de los diez primeros. Finalmente concluyó 18°, muy lejos del rendimiento mostrado por su compañero Franco Colapinto, que cerró la sesión en la séptima posición y fue el mejor representante de Alpine durante el viernes en Spa.