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El Litoral en el GP de Bélgica

Verstappen dominó la primera práctica en Spa y Colapinto inició el fin de semana con un 15° puesto

El piloto de Red Bull fue el más rápido en el primer entrenamiento del Gran Premio de Bélgica, escoltado por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Franco Colapinto sufrió una pérdida de potencia durante la sesión, pero pudo volver a pista y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly.

Max Verstappen, de Red Bull, durante los entrenamientos- Crédito: REUTERS.Max Verstappen, de Red Bull, durante los entrenamientos- Crédito: REUTERS.
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La actividad del Gran Premio de Bélgica comenzó este viernes con Max Verstappen al frente de los tiempos. El piloto de Red Bull marcó 1m47s070 en el histórico circuito de Spa-Francorchamps y superó por apenas 145 milésimas a Lewis Hamilton, mientras que Charles Leclerc completó el trío de punta con la otra Ferrari.

Mirá tambiénUn año después, Colapinto vuelve a Spa con el objetivo de confirmar su evolución

El dominio de Red Bull se insinuó desde los primeros minutos de la práctica. Isack Hadjar llegó a liderar la sesión con neumáticos blandos, pero Verstappen terminó confirmando el potencial de la escudería austríaca con el mejor registro del entrenamiento. El francés concluyó cuarto y Oscar Piastri fue el mejor McLaren en la quinta posición.

Detrás finalizaron Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, completando los diez primeros.

Formula One F1 - Belgian Grand Prix - Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium - July 17, 2026 Red Bull's Max Verstappen during practice REUTERS/Christian HartmannVerstappen, de Red Bull, durante los entrenamientos. Crédito: REUTERS.

Colapinto, con un inconveniente mecánico

Para Franco Colapinto, la primera práctica tuvo un desarrollo condicionado por un problema técnico. El piloto de Alpine reportó una pérdida de potencia durante su primera tanda con neumáticos duros, lo que obligó al equipo a ingresar el auto al garaje para revisar el inconveniente.

Una vez solucionado el problema, el argentino volvió a la pista con neumáticos blandos y registró un mejor tiempo de 1m49s403, suficiente para finalizar 15°, nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly, que terminó 17°.

Más allá del contratiempo, Colapinto pudo completar parte del programa previsto por Alpine y continuar con la evaluación de la puesta a punto para el resto del fin de semana.

Formula One F1 - Belgian Grand Prix - Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium - July 17, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Christian HartmannFranco Colapinto de Alpine durante la práctica. Crédito: REUTERS.

La sesión también dejó un susto para McLaren. En los minutos finales, Piastri sufrió un inconveniente con la presión hidráulica de su monoplaza y debió regresar lentamente a los boxes, aunque sin consecuencias mayores para el equipo.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 12:00 (hora argentina), donde los equipos buscarán afinar la puesta a punto antes de la clasificación del sábado.

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