El Litoral en el GP de Bélgica

Verstappen dominó la primera práctica en Spa y Colapinto inició el fin de semana con un 15° puesto

El piloto de Red Bull fue el más rápido en el primer entrenamiento del Gran Premio de Bélgica, escoltado por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Franco Colapinto sufrió una pérdida de potencia durante la sesión, pero pudo volver a pista y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly.