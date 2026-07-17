La Fórmula 1 vuelve a la acción hoy viernes en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial. El circuito de Spa-Francorchamps abrirá el Gran Premio de Bélgica con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, el inicio de un fin de semana que puede resultar determinante para Franco Colapinto y Alpine antes del receso de verano europeo.
Un año después, Colapinto vuelve a Spa con el objetivo de confirmar su evolución
El piloto argentino comenzará este viernes su actividad en el Gran Premio de Bélgica, uno de los desafíos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Tras dejar atrás un complicado paso por Spa en 2025, llega con mayor experiencia, después de sumar puntos en Silverstone y con la ilusión de seguir creciendo junto a Alpine.
El argentino llega a las Ardenas en un momento muy diferente al de hace un año. En 2025 disputó aquí su primer Gran Premio de Bélgica como piloto de Alpine en un fin de semana condicionado por la lluvia y un auto que nunca le permitió pelear por los puntos. Clasificó 17°, largó 15° por sanciones a otros pilotos y finalizó 19° en una carrera marcada por las difíciles condiciones de pista.
El presente es distinto. Colapinto viene de conseguir en Silverstone su mejor resultado de la temporada al finalizar noveno, tras avanzar diez posiciones en carrera, una actuación que reforzó la confianza tanto del piloto como del equipo en el trabajo que vienen realizando sobre el A526.
Un circuito que siempre exige
Spa-Francorchamps representa un desafío único dentro del calendario. Sus 7,004 kilómetros combinan largas rectas, curvas de alta velocidad, fuertes cambios de elevación y sectores icónicos como Eau Rouge-Raidillon, Kemmel, Pouhon y Blanchimont, donde encontrar el equilibrio entre velocidad punta y carga aerodinámica resulta determinante.
Para Alpine será otra oportunidad para medir el verdadero potencial del auto en un circuito completamente diferente a Silverstone y evaluar si la evolución mostrada en las últimas carreras puede sostenerse en uno de los trazados más exigentes del campeonato.
"Estoy contento de estar rindiendo bien"
Durante la conferencia de prensa del jueves, Colapinto dejó en claro que atraviesa un buen momento personal, aunque evitó distraerse con las especulaciones sobre su futuro.
"Espero no tener que esperar hasta el final de la temporada. Estoy contento de estar aquí y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora y, aunque estamos luchando con el coche, no ha sido fácil", afirmó el piloto argentino.
Sus palabras reflejan la confianza que fue construyendo a medida que avanzó la temporada. Si bien reconoce que Alpine todavía debe mejorar el rendimiento del monoplaza, también entiende que el equipo dio pasos importantes en las últimas fechas y que el objetivo ahora es consolidar esa tendencia.
El clima vuelve a ser protagonista
Como ocurre casi cada año en Spa, el tiempo volverá a ser un factor a tener en cuenta. Los últimos pronósticos son más alentadores que los que existían a comienzos de la semana.
El viernes presenta la mayor probabilidad de alguna llovizna durante la actividad en pista, mientras que para el sábado y el domingo se esperan condiciones más estables, aunque el clima de las Ardenas siempre puede cambiar en cuestión de minutos y alterar el desarrollo de las sesiones.
Horarios del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)
Viernes 17
- Práctica Libre 1: 07:30
- Práctica Libre 2: 11:00
Sábado 18
- Práctica Libre 3: 07:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 19
- Gran Premio de Bélgica (44 vueltas): 10:00
Más allá de los resultados, el objetivo para Colapinto será seguir confirmando la evolución mostrada en Silverstone y afrontar con confianza un circuito que ya conoce, pero que esta vez encontrará con más experiencia, mayor confianza y un Alpine que también busca demostrar que puede consolidarse en la pelea de la zona media del campeonato.