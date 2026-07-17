El Litoral en Bélgica

Un año después, Colapinto vuelve a Spa con el objetivo de confirmar su evolución

El piloto argentino comenzará este viernes su actividad en el Gran Premio de Bélgica, uno de los desafíos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Tras dejar atrás un complicado paso por Spa en 2025, llega con mayor experiencia, después de sumar puntos en Silverstone y con la ilusión de seguir creciendo junto a Alpine.