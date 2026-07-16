El Litoral en el GP de Bélgica

Franco Colapinto habló de su futuro en Alpine: "Espero no tener que esperar hasta el final de la temporada

En la previa del Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino aseguró que atraviesa un buen momento en la Fórmula 1, evitó hablar de negociaciones para renovar con Alpine, reconoció que el equipo todavía busca entender por qué las últimas mejoras no dieron el resultado esperado y celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial.