El Litoral en el GP de Bélgica

Varrone fue tercero en la práctica de Fórmula 2 antes de un accidente; terminó 11° en Fórmula 3

La actividad de las categorías de apoyo de la Fórmula 1 comenzó este viernes en Spa-Francorchamps con una actuación alentadora de los argentinos. Nicolás Varrone se ubicó tercero en la práctica libre de la Fórmula 2, aunque la sesión terminó de manera anticipada tras un accidente del piloto de Van Amersfoort Racing, mientras que Mattia Colnaghi fue 11° en el entrenamiento de la Fórmula 3.