Varrone llegó a colocarse a apenas tres décimas del mejor registro de la sesión y dejó una muy buena imagen en el trazado belga. Sin embargo, cuando buscaba continuar con su trabajo, perdió el control del auto en la curva 14 e impactó contra las defensas, provocando la bandera roja que dio por finalizada la actividad. El argentino descendió del monoplaza por sus propios medios y sin consecuencias físicas. El más rápido fue el líder del campeonato, Nikola Tsolov.
Varrone fue tercero en la práctica de Fórmula 2 antes de un accidente; terminó 11° en Fórmula 3
La actividad de las categorías de apoyo de la Fórmula 1 comenzó este viernes en Spa-Francorchamps con una actuación alentadora de los argentinos. Nicolás Varrone se ubicó tercero en la práctica libre de la Fórmula 2, aunque la sesión terminó de manera anticipada tras un accidente del piloto de Van Amersfoort Racing, mientras que Mattia Colnaghi fue 11° en el entrenamiento de la Fórmula 3.
Consultado por El Litoral tras la práctica libre, Nicolás Varrone dejó atrás rápidamente el accidente de la curva 14 y prefirió quedarse con las sensaciones positivas que le transmitió el auto durante la sesión.
"El auto funcionó muy bien. Es una lástima el golpe porque veníamos teniendo un muy buen ritmo, pero el equipo me entregó un gran auto para este fin de semana", señaló el piloto argentino.
Varrone se mostró confiado de cara a la clasificación y aseguró que el objetivo será aprovechar el potencial del Van Amersfoort Racing para conseguir una buena posición de largada.
"Ahora hay que pensar en la clasificación. Creo que podemos hacer una muy buena tanda y pelear por un buen resultado. Después, la idea es luchar por los puntos tanto en la Sprint como en la carrera principal", concluyó.
En la Fórmula 3, Colnaghi también comenzó el fin de semana con buenas sensaciones. El piloto de MP Motorsport finalizó 11°, a 0,422 segundos del británico Freddie Slater (TRIDENT), quien lideró la sesión con un tiempo de 2:06.311. Detrás se ubicaron el francés Théophile Nael (Campos Racing) y el brasileño Pedro Clerot (Rodin Motorsport).
Consultado por El Litoral, Mattia Colnaghi se mostró conforme con el rendimiento del MP Motorsport tras la práctica libre de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, aunque reconoció que todavía hay algunos sectores del circuito en los que el equipo buscará mejorar de cara a la clasificación.
"El auto está funcionando bien. Tenemos algunas cosas para ajustar en determinados sectores, pero el rendimiento es bueno y eso nos deja confiados para lo que viene", explicó el piloto argentino.
Colnaghi también destacó su afinidad con el trazado belga, donde ya supo conseguir buenos resultados en categorías anteriores.
"Spa es un circuito que me gusta mucho y me trae muy buenos recuerdos. Ojalá podamos hacer una buena clasificación porque eso va a ser clave para pelear durante el fin de semana", señaló.
Con la mira puesta en las dos carreras, el objetivo del piloto de MP Motorsport será mantenerse en la pelea por los puntos y continuar sumando experiencia en una temporada muy competitiva dentro de la Fórmula 3.
Tanto Varrone como Colnaghi coincidieron, en diálogo con El Litoral, en que el rendimiento de sus autos fue alentador durante los entrenamientos y confiaron en poder trasladar ese potencial a la clasificación, paso clave para aspirar a sumar puntos durante el fin de semana en Spa-Francorchamps.