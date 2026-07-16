GP de Bèlgica

Toto Wolff: "No sirve de nada ser rápidos si no convertimos ese rendimiento en resultados"

Mercedes llega al Gran Premio de Bélgica con la necesidad de dejar atrás los problemas de confiabilidad que marcaron las últimas carreras. El director del equipo aseguró que Spa representará un nuevo desafío técnico y remarcó que la prioridad será transformar el potencial del auto en puntos.