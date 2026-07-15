La Fórmula 1 se prepara para introducir una nueva modificación en el formato de sus fines de semana de competencia. El Litoral pudo averiguar que la categoría incrementará la cantidad de Grandes Premios con formato Sprint a partir de la temporada 2027, una decisión que será oficializada junto con la presentación del calendario del próximo campeonato.
La Fórmula 1 prepara más carreras Sprint para 2027 y anunciará el calendario en las próximas semanas
Mientras la Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Bélgica, el foco de la categoría no solo está puesto en la lucha por el campeonato. En las próximas semanas se anunciará el calendario 2027 y, según pudo saber El Litoral, llegará acompañado por una importante novedad: el aumento de los fines de semana con formato Sprint, que pasarían de las seis fechas actuales a entre nueve y diez por temporada.
Después de cinco años de experiencia con este sistema y de disputar seis fechas Sprint por temporada desde 2023, la categoría considera ampliar ese número a nueve o diez fines de semana, una iniciativa impulsada por el crecimiento de la asistencia de público en los circuitos y el aumento de las audiencias televisivas.
El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmó que el anuncio se realizará en las próximas semanas y defendió la evolución que tuvo el formato desde su estreno.
"Si recuerdan, al principio la gente era muy escéptica con lo que estábamos haciendo. Creo que tenemos el deber de ser valientes y pensar de una manera diferente", señaló el dirigente italiano durante una entrevista concedida en Silverstone.
Domenicali aseguró además que la respuesta del público terminó respaldando la apuesta de la categoría.
"Se puede ver el efecto. En Silverstone tuvimos 150.000 personas un viernes y, si no les ofrecés acción en pista, sería un error. Creo que este es el camino a seguir."
Un formato que ganó terreno
La carrera Sprint debutó en la Fórmula 1 en 2021 como una prueba piloto y, tras distintas modificaciones, quedó establecida desde 2023 en seis fines de semana por temporada.
Actualmente, el cronograma de un fin de semana Sprint contempla un único entrenamiento libre y la clasificación Sprint durante el viernes. El sábado se disputa la carrera Sprint, de aproximadamente 100 kilómetros, seguida por la clasificación que define la grilla del Gran Premio del domingo.
Aunque la Sprint reparte puntos para los ocho primeros clasificados, su resultado no modifica el orden de largada de la carrera principal.
El calendario 2027, cada vez más cerca
Domenicali también adelantó que el calendario de la temporada 2027 será presentado "muy pronto", aunque evitó precisar una fecha.
La publicación del cronograma será especialmente esperada para conocer si habrá modificaciones en las sedes del campeonato y cuántos fines de semana adoptarán definitivamente el formato Sprint.
Con el respaldo que obtuvo el sistema entre los promotores y la respuesta del público en los circuitos, todo indica que las carreras Sprint seguirán ganando protagonismo dentro de la Fórmula 1 en los próximos años.