El Litoral en Bélgica

La Fórmula 1 prepara más carreras Sprint para 2027 y anunciará el calendario en las próximas semanas

Mientras la Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Bélgica, el foco de la categoría no solo está puesto en la lucha por el campeonato. En las próximas semanas se anunciará el calendario 2027 y, según pudo saber El Litoral, llegará acompañado por una importante novedad: el aumento de los fines de semana con formato Sprint, que pasarían de las seis fechas actuales a entre nueve y diez por temporada.