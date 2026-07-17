El Litoral en Bélgica

Varrone y Colnaghi también tendrán acción en la antesala de la Fórmula 1

Mientras Franco Colapinto buscará seguir consolidando su crecimiento en la Fórmula 1, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi tendrán actividad en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. El mítico circuito de Spa-Francorchamps reunirá este fin de semana a tres representantes argentinos en uno de los escenarios más exigentes del automovilismo mundial.