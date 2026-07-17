Para ambos pilotos será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en dos de los campeonatos más competitivos del automovilismo internacional. Sin embargo, el trazado belga no será una incógnita: tanto Varrone como Colnaghi ya conocen uno de los circuitos más emblemáticos del mundo, aunque desde realidades muy diferentes.
Varrone y Colnaghi también tendrán acción en la antesala de la Fórmula 1
Mientras Franco Colapinto buscará seguir consolidando su crecimiento en la Fórmula 1, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi tendrán actividad en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. El mítico circuito de Spa-Francorchamps reunirá este fin de semana a tres representantes argentinos en uno de los escenarios más exigentes del automovilismo mundial.
Varrone vuelve a Spa con un nuevo desafío
Nicolás Varrone afrontará la octava fecha de la temporada de Fórmula 2 junto a Van Amersfoort Racing, en un campeonato que llega a Bélgica con Nikola Tsolov como líder tras su doble victoria en Silverstone.
Aunque será su primera experiencia en Spa al volante de un Fórmula 2, el argentino ya sabe lo que significa competir en el legendario trazado de las Ardenas. Lo hizo en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde obtuvo un segundo puesto en la clase GTE Am durante las 6 Horas de Spa de 2023 con Corvette Racing y regresó dos años más tarde en la categoría Hypercar.
Ahora el desafío será diferente. Las referencias adquiridas en resistencia pueden ser una ventaja, pero deberá adaptarse a un monoplaza que exige otra forma de atacar un circuito caracterizado por sus largas rectas, curvas de alta velocidad y fuertes cambios de elevación.
La Fórmula 2 también estrenará este año una tercera zona de DRS en Spa, un elemento que, junto con la estrategia de neumáticos y el equilibrio aerodinámico, promete tener un papel determinante durante el fin de semana.
Colnaghi llega con buenos recuerdos
Mattia Colnaghi afrontará la sexta fecha de la FIA Fórmula 3 con MP Motorsport y lo hará en un escenario que le trae buenos recuerdos.
A diferencia de otros circuitos del calendario, Spa-Francorchamps no será un territorio desconocido para el argentino. En 2025 compitió allí en la Eurocup-3, donde fue protagonista durante todo el fin de semana, subió al podio en la primera carrera y sumó puntos importantes en la recta final del campeonato que terminaría conquistando meses después.
Ese conocimiento del trazado puede convertirse en una herramienta valiosa en su temporada debut dentro de la FIA Fórmula 3, una categoría en la que continúa consolidando su adaptación frente a una grilla muy competitiva.
Las características del circuito obligan a encontrar un delicado equilibrio entre la carga aerodinámica y la velocidad punta, mientras que la degradación de los neumáticos y el impredecible clima de las Ardenas suelen transformar cada sesión en un verdadero desafío para pilotos e ingenieros.
Spa, un clásico que siempre exige al máximo
Considerado uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo mundial, Spa-Francorchamps mantiene intacto su prestigio gracias a un diseño que combina velocidad, precisión y valentía. Sectores icónicos como Eau Rouge-Raidillon, la recta de Kemmel, Pouhon o Blanchimont siguen poniendo a prueba el talento de los pilotos, mientras que las oportunidades de adelantamiento y las cambiantes condiciones meteorológicas suelen convertir cada carrera en un desafío estratégico.
Con Colapinto en la Fórmula 1, Varrone en la Fórmula 2 y Colnaghi en la Fórmula 3, Argentina volverá a tener representación en las tres principales categorías del fin de semana en Bélgica. Tres historias distintas, pero un mismo escenario para seguir consolidando el presente de una nueva generación de pilotos argentinos en el automovilismo internacional.