El Litoral en Bélgica

Pierre Gasly abrió su corazón en Spa: “Volver acá siempre será diferente desde 2019”

El piloto francés de Alpine recordó con emoción a su amigo Anthoine Hubert en la previa del Gran Premio de Bélgica. También admitió que el equipo perdió terreno frente a sus rivales y reconoció que las últimas mejoras no alcanzaron el rendimiento esperado.