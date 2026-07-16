Para Pierre Gasly, Spa-Francorchamps nunca será un circuito más. Cada regreso a las Ardenas lo transporta inevitablemente al 31 de agosto de 2019, el día en que perdió a su gran amigo Anthoine Hubert durante una carrera de Fórmula 2. Seis años después, el francés de Alpine reconoce que aprendió a convivir con ese dolor, pero admite que las emociones siguen apareciendo cada vez que vuelve al trazado belga.
Pierre Gasly abrió su corazón en Spa: “Volver acá siempre será diferente desde 2019”
El piloto francés de Alpine recordó con emoción a su amigo Anthoine Hubert en la previa del Gran Premio de Bélgica. También admitió que el equipo perdió terreno frente a sus rivales y reconoció que las últimas mejoras no alcanzaron el rendimiento esperado.
"Venir a Spa siempre tiene una sensación diferente desde 2019", confesó durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bélgica.
Gasly explicó que antes de aquella tragedia este era uno de sus circuitos favoritos. Incluso recordó que había conseguido aquí su primera victoria en un monoplaza y que, cuando era chico, siempre elegía Spa para correr en los videojuegos de Fórmula 1.
"Me encantaba el trazado y el ritmo del circuito. Antes de 2019 venir acá era una sensación completamente distinta a la que tengo ahora", relató.
Lejos de intentar dejar atrás esos recuerdos, el piloto francés aseguró que forman parte de su historia.
"Sigo amando este lugar, pero obviamente hay imágenes, pensamientos y emociones que nunca voy a poder olvidar."
Y agregó una frase que resume el vínculo que todavía mantiene con Hubert.
"No quiero olvidarlas porque también son parte de la relación que tenía con Anthoine y de todos los recuerdos que compartimos."
Un homenaje que sigue emocionándolo
Como ocurre cada temporada, los pilotos volverán a realizar la tradicional caminata hasta la salida de Eau Rouge para recordar a Hubert.
Gasly explicó que ese momento tiene un significado muy especial.
"Es muy importante para mí, pero sobre todo para la familia. Los conozco muy bien y sé cuánto valoran que toda la comunidad de la Fórmula 1 siga recordando al campeón que fue Anthoine."
Para el francés, ese homenaje demuestra que el automovilismo sigue siendo una gran familia.
"Es algo que significa muchísimo para ellos vernos a todos reunidos recordándolo."
Pero antes de pensar en el campeonato, Gasly volverá a recorrer uno de los lugares más especiales de su carrera. Un circuito que sigue amando, aunque desde 2019,