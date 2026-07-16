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Vasseur: "Ferrari deberá ejecutar cada detalle a la perfección en Spa"

La Scuderia llega al Gran Premio de Bélgica fortalecida por sus últimos resultados, aunque el director del equipo evitó hacer pronósticos y remarcó que la clave será aprovechar al máximo el potencial del SF-26 en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

El jefe de Ferrari anticipó que el margen de error será mínimo en Bélgica y destacó la importancia de maximizar el rendimiento durante todo el fin de semana. REUTERS/Maxim ShemetovEl jefe de Ferrari anticipó que el margen de error será mínimo en Bélgica y destacó la importancia de maximizar el rendimiento durante todo el fin de semana. REUTERS/Maxim Shemetov
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Ferrari afrontará el Gran Premio de Bélgica con la confianza que le otorgaron sus dos victorias en las últimas tres carreras, pero también con la certeza de que Spa-Francorchamps representará una de las pruebas más complejas de la temporada. Luego del triunfo de Lewis Hamilton en España y del éxito de Charles Leclerc en Silverstone, la escudería italiana buscará extender su buen momento en un circuito donde el rendimiento del auto, la estrategia y el clima suelen tener un peso determinante.

Pese al impulso que significaron esos resultados, el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, evitó hacer pronósticos sobre el rendimiento del SF-26 y prefirió poner el foco en el trabajo colectivo.

"Llegamos a Spa-Francorchamps sabiendo que nos espera un fin de semana especialmente exigente. Es una de las carreras más difíciles del año por las características del circuito y por la forma en que el clima puede cambiar de un momento a otro en las Ardenas", señaló el francés en la previa de la décima fecha del campeonato.

El director de la Scuderia destacó además el trabajo que viene realizando el equipo y la relación entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, una dupla que considera clave para continuar con la evolución del auto.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 5, 2026 Ferrari's Charles Leclerc celebrates on the podium after winning the British Grand Prix with Mercedes' George Russell who finished second, Ferrari's Lewis Hamilton who finished third and Ferrari race engineer Bryan Bozzi REUTERS/Andrew Boyers TPX IMAGES OF THE DAYFerrari quiere mantener su crecimiento. Foto: Reuters

"Sabemos que podemos contar con un equipo unido, en el que todos trabajan en la misma dirección, y con dos pilotos que se exigen mutuamente cada vez que salen a pista. Nuestro objetivo será sacar el máximo partido al resultado y asegurarnos de ejecutar cada detalle de la mejor manera posible, desde la primera sesión hasta la bandera a cuadros", afirmó.

Un examen para el SF-26

Con sus 7,004 kilómetros de extensión, Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario y uno de los que mayor equilibrio exige entre eficiencia aerodinámica, velocidad en recta y estabilidad en curvas de alta velocidad.

Sectores emblemáticos como Eau Rouge-Raidillon, la recta de Kemmel, Pouhon y Blanchimont obligan a los ingenieros a encontrar una configuración capaz de ofrecer velocidad punta sin comprometer el comportamiento del auto en las zonas más rápidas del trazado.

A ello se suma la gestión de la energía híbrida, uno de los aspectos que podría marcar diferencias durante el fin de semana, y la amenaza permanente de un clima cambiante. En Spa es habitual que la lluvia afecte solo una parte del circuito mientras el resto permanece seco, una situación que suele complicar las decisiones estratégicas.

Ferrari quiere mantener su crecimiento

El director adjunto del equipo, Jérôme d'Ambrosio, aseguró que las victorias obtenidas en Barcelona y Silverstone reflejan el progreso conseguido por la escudería, aunque advirtió que el desarrollo del SF-26 seguirá siendo determinante para mantenerse en la pelea.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 5, 2026 Ferrari's Charles Leclerc celebrates after winning the British Grand Prix REUTERS/Suzanne PlunkettCharles Leclerc en Silverstone. Foto: Reuters

"El ambiente dentro del equipo es positivo, pero sobre todo muy enfocado. Las victorias reflejan el trabajo realizado tanto en la pista como en Maranello. Sin embargo, sabemos que el ritmo de desarrollo será fundamental durante el resto del campeonato y seguimos trabajando para continuar mejorando el paquete", explicó el belga.

Un circuito con historia para la Scuderia

Spa-Francorchamps ocupa un lugar destacado en la historia de Ferrari. La escudería italiana disputó allí 69 Grandes Premios, consiguió 18 victorias, 17 pole positions, 19 vueltas rápidas y 52 podios, registros que la convierten en uno de los equipos más exitosos del tradicional circuito belga.

Uno de sus recuerdos más importantes llegó en 2019, cuando Charles Leclerc consiguió en Spa la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1.

Con ese respaldo histórico y el impulso que le dieron los resultados de las últimas semanas, Ferrari afrontará el desafío de Spa con la intención de confirmar su crecimiento. En un circuito donde el clima, la estrategia y el rendimiento suelen definir el resultado, la Scuderia sabe que cada detalle puede marcar la diferencia

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