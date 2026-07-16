El Litoral en el GP de Bélgica

Vasseur: "Ferrari deberá ejecutar cada detalle a la perfección en Spa"

La Scuderia llega al Gran Premio de Bélgica fortalecida por sus últimos resultados, aunque el director del equipo evitó hacer pronósticos y remarcó que la clave será aprovechar al máximo el potencial del SF-26 en uno de los circuitos más exigentes del calendario.