El Litoral en GP de Bélgica

Colapinto revirtió un viernes complicado y llega con buenas sensaciones a la clasificación

Franco Colapinto transformó un viernes que había comenzado cuesta arriba en una jornada cargada de buenas sensaciones. El argentino terminó séptimo en la FP2, lideró el trabajo de Alpine y llega con confianza a la continuidad del Gran Premio de Bélgica.