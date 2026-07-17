Franco Colapinto completó un viernes de clara evolución en el circuito de Spa-Francorchamps. Lo que comenzó con un inconveniente mecánico que limitó buena parte del trabajo en la primera práctica libre terminó con el argentino ubicado entre los siete más rápidos de la segunda sesión y convertido en la principal referencia de Alpine en el inicio del Gran Premio de Bélgica.
Colapinto revirtió un viernes complicado y llega con buenas sensaciones a la clasificación
Franco Colapinto transformó un viernes que había comenzado cuesta arriba en una jornada cargada de buenas sensaciones. El argentino terminó séptimo en la FP2, lideró el trabajo de Alpine y llega con confianza a la continuidad del Gran Premio de Bélgica.
La jornada había comenzado cuesta arriba. En la FP1, una pérdida de potencia obligó al piloto argentino a regresar anticipadamente a boxes cuando el equipo desarrollaba el programa de puesta a punto del A526. Aunque pudo volver a pista y completar parte del trabajo previsto, finalizó 15°, sin la posibilidad de realizar una tanda representativa en igualdad de condiciones con el resto de la parrilla.
En esa primera práctica, Max Verstappen marcó el mejor tiempo con 1m47s070, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Red Bull volvió a utilizar el alerón trasero de especificación anterior después de los inconvenientes sufridos en Austria y Silverstone.
Con el problema aparentemente resuelto, la historia cambió por completo durante la tarde.
En la segunda práctica libre, Colapinto mostró un ritmo muy competitivo desde los primeros minutos y terminó de confirmarlo cuando montó neumáticos blandos para la simulación de clasificación. Su mejor vuelta, de 1m47s147, le permitió finalizar séptimo, después de haber llegado incluso a ocupar provisionalmente la sexta posición antes de la mejora final de Oscar Piastri.
La sesión quedó en manos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, con un registro de 1m45s944, seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Detrás finalizaron Lewis Hamilton, Isack Hadjar y Piastri, mientras que Colapinto completó una destacada actuación para ubicarse por delante de George Russell, Arvid Lindblad y Liam Lawson.
Uno de los datos más llamativos de la jornada fue la diferencia entre los dos Mercedes. Antonelli aventajó por 1s285 a Russell, una brecha poco habitual entre compañeros de equipo, al punto que el británico reconoció por radio que la temperatura de los neumáticos traseros no justificaba semejante diferencia.
Para Alpine, el saldo también fue positivo gracias al rendimiento del argentino. Mientras Colapinto completó el programa previsto y terminó como el piloto más competitivo de la escudería francesa, Pierre Gasly vio interrumpida su sesión a falta de pocos minutos para el final al perder el control del A526 a la salida de la curva 13 e impactar contra las defensas. El francés salió ileso, aunque el accidente provocó la segunda bandera roja de la práctica y lo dejó relegado al 18° puesto.
Más allá de la posición final, el viernes dejó señales alentadoras para Colapinto. El argentino logró recuperarse de un comienzo complicado, encontró un mejor equilibrio en el auto y completó una sesión consistente en uno de los circuitos más exigentes del calendario, donde la confianza del piloto suele marcar diferencias.
La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, última oportunidad para que los equipos definan la puesta a punto antes de la clasificación. Si logra sostener el rendimiento mostrado en la FP2, Colapinto llegará con argumentos para pelear por un lugar en la parte alta de la zona media y buscar el ingreso a la Q3 en el Gran Premio de Bélgica.