El Litoral en el GP de Bélgica

Spa pondrá a prueba la estrategia energética de los equipos tras un nuevo cambio de la FIA

La Federación Internacional volvió a ajustar el reglamento para la clasificación del Gran Premio de Bélgica y redujo la cantidad de energía eléctrica que podrán recuperar los monoplazas. La decisión obligará a los ingenieros a redefinir cómo administrar la potencia en uno de los circuitos más exigentes de la temporada.