Los primeros entrenamientos del fin de semana mostraron un desgaste ligeramente superior al previsto en los compuestos más blandos. Sin embargo, ese comportamiento estuvo condicionado por una pista que todavía ofrecía poco nivel de adherencia tras las lluvias registradas durante la noche, además de las elevadas temperaturas del asfalto, que alcanzaron los 43°C en la primera práctica y descendieron a 37°C en la segunda.
La estrategia comienza a definirse: el domingo en Spa-Francorchamps apunta a una sola parada
Los primeros entrenamientos del viernes dejaron un desgaste algo mayor al esperado en los neumáticos más blandos, aunque las condiciones de la pista deberían mejorar durante el fin de semana. Varios equipos también comenzaron a guardar juegos del compuesto duro pensando en la carrera del domingo.
La mayoría de las escuderías concentró su trabajo en los compuestos Medium (C3) y Soft (C4), los neumáticos llamados a tener mayor protagonismo tanto en la clasificación como en los primeros análisis de ritmo de carrera. En cambio, el Hard (C2) apareció de manera mucho más limitada y solo fue utilizado por algunos equipos, entre ellos Alpine, Audi y Cadillac, durante la primera práctica.
En las dos salidas a pista loe neumáticos mostraron un desgaste ligeramente superior al previsto en los compuestos más blandos. Sin embargo, ese comportamiento estuvo condicionado por una pista que todavía ofrecía poco nivel de adherencia después de las lluvias registradas durante la noche y parte de la jornada, además de las elevadas temperaturas del asfalto que alcanzaron los 43°C en la primera práctica y descendieron a 37°C en la segunda.
Con la previsión de temperaturas más bajas y una pista que irá ganando goma a medida que avance la actividad, los equipos esperan que ese desgaste disminuya tanto en la clasificación como en la carrera, ofreciendo un comportamiento más estable de los neumáticos.
Otro dato que dejó el viernes fue la diferencia de rendimiento entre los compuestos Medium y Soft, que se mantuvo en torno a las cuatro o cinco décimas por vuelta, un margen que ya manejaban los ingenieros en sus simulaciones previas al fin de semana y que les permite trabajar con mayor precisión en la puesta a punto de los autos.
El neumático duro, la carta para el domingo
Más allá de los tiempos registrados durante los entrenamientos, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la escasa utilización del compuesto duro. Lejos de responder a una falta de interés, la decisión parece formar parte de la estrategia de varias escuderías, que prefirieron conservar un segundo juego de neumáticos C2 para la carrera.
Con los datos recopilados durante el viernes, el escenario que hoy aparece como más probable es el de una competencia a una sola parada en boxes. Sin embargo, Spa-Francorchamps rara vez permite planificar con absoluta certeza. La posibilidad de una neutralización con Auto de Seguridad o un cambio repentino en las condiciones meteorológicas podría alterar cualquier estrategia prevista, motivo por el cual disponer de un juego adicional de neumáticos duros puede convertirse en un recurso clave para afrontar las 44 vueltas del Gran Premio de Bélgica.
La tercera práctica libre de este sábado terminará de confirmar si las conclusiones obtenidas durante el viernes se mantienen y permitirá a los equipos definir la estrategia definitiva antes de la clasificación y de la carrera del domingo.