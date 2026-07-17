El Litoral en el GP de Bélgica

La estrategia comienza a definirse: el domingo en Spa-Francorchamps apunta a una sola parada

Los primeros entrenamientos del viernes dejaron un desgaste algo mayor al esperado en los neumáticos más blandos, aunque las condiciones de la pista deberían mejorar durante el fin de semana. Varios equipos también comenzaron a guardar juegos del compuesto duro pensando en la carrera del domingo.