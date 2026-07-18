Se acerca el día más esperado

Scaloni y eso de jugar la final como aquellos “barrio contra barrio” cuando éramos chicos

Habló poco de fútbol. Hubiese sido bueno escucharlo referirse a la manera en que ingresó De Paul en el segundo tiempo, de su posible titularidad en la final, o de los buenos ingresos de Lautaro en el segundo tiempo. Bajó los decibeles de la presión, como lo hizo ante Inglaterra.