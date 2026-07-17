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Lionel Scaloni en la previa a la final del Mundial 2026: “Necesitamos nuestra mejor versión”

El entrenador afirmó que ningún jugador del plantel llega con molestias físicas al encuentro.

Lionel Scaloni. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni. Foto: Fernando Nicola
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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró que su equipo está “bien”, aunque “como siempre” tenga algunas cosas para mejorar, en la previa a la final del Mundial 2026, la segunda consecutiva de su representativo.

Lionel Scaloni. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni. Foto: Fernando Nicola

El director técnico afirmó que tienen “muchas ganas” de que al equipo argentino le “vaya bien”, además de necesitar su mejor versión para “intentar ganar” y declarar que juegan porque la gente “les toca el corazón”.

Lionel Scaloni. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni. Foto: Fernando Nicola

La gran final de la Copa del Mundo, que volverá a tener a Argentina como uno de sus protagonistas, se disputará ante España este domingo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00 (horario argentino).

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