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“Cantemos el Himno con la Selección”: la televisión argentina acompaña a la Scaloneta a la final

Se trata de una iniciativa de Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports para comenzar el domingo 19 de julio con una versión de la canción patria cantada por los jugadores de la Albiceleste.

La programación del domingo comenzará con las voces de los protagonistas de la Selección Argentina.La programación del domingo comenzará con las voces de los protagonistas de la Selección Argentina.
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En una iniciativa impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9 y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports el domingo 19 a las 0 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol durante la Copa del Mundo 2026.

Reemplazará la versión habitual que se transmite cada día a la medianoche.

El objetivo de esta propuesta es generar un momento de unión y emoción colectiva, y que esta jornada tan relevante comience con un aliento especial para la Selección Nacional, representante del fútbol sudamericano en la máxima cita que el deporte más popular del mundo celebra cada cuatro años.

El objetivo de esta propuesta es generar un momento de unión y emoción colectiva.El objetivo de esta propuesta es generar un momento de unión y emoción colectiva.

De esta manera, la programación del domingo comenzará con las voces de los protagonistas de la Selección Argentina, tal como ocurrió en la previa de la final de Qatar 2022 que consagró a la “Scaloneta” como campeona de la Copa del Mundo.

El partido

La Selección Argentina y España protagonizarán la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), escenario con capacidad para más de 82.000 espectadores.

El partido comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) —15:00 hora local y 21:00 en España— y definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina, vigente campeona, buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras que España intentará conquistar su segunda Copa del Mundo tras la lograda en Sudáfrica 2010.

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