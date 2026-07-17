El sábado a la noche nadie duerme

“Cantemos el Himno con la Selección”: la televisión argentina acompaña a la Scaloneta a la final

Se trata de una iniciativa de Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports para comenzar el domingo 19 de julio con una versión de la canción patria cantada por los jugadores de la Albiceleste.