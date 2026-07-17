El "Fideo" se queda en casa

Ángel Di María no irá a la final del Mundial contra España: "No quiero ser mufa"

El exdelantero de la Selección desmintió los rumores sobre su participación en la ceremonia del MetLife Stadium y aseguró que mirará el partido por televisión. Además, elogió el presente de la Scaloneta y se emocionó en el teatro.