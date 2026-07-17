La cuenta regresiva para la gran final del Mundial entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium mantiene en vilo al planeta fútbol. Como es habitual en la antesala de estas definiciones, los rumores sobre qué glorias e históricos excampeones mundiales serán los encargados de ingresar la Copa del Mundo al campo de juego comenzaron a multiplicarse rápidamente.
Ángel Di María no irá a la final del Mundial contra España: "No quiero ser mufa"
El exdelantero de la Selección desmintió los rumores sobre su participación en la ceremonia del MetLife Stadium y aseguró que mirará el partido por televisión. Además, elogió el presente de la Scaloneta y se emocionó en el teatro.
Uno de los nombres que picó en punta en las especulaciones fue el de Ángel Di María, pero el propio rosarino se encargó de desactivar de raíz esa posibilidad con una respuesta tajante y fiel al folklore futbolero nacional: "Mufa no soy".
El héroe de Qatar 2022, autor de uno de los goles más gritados de la historia en la mítica final contra Francia, despejó todas las dudas este viernes por la noche. Al ser consultado sobre si viajaría a los Estados Unidos tras una supuesta invitación para participar de los actos protocolares, el actual delantero de Rosario Central fue contundente: "¡No, ¿estás loco?!".
El atacante amplió los motivos y dejó en claro que su decisión responde estrictamente a respetar las cábalas. "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", confesó, remarcando que mantendrá su rutina a la distancia y que "los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día".
El elogio a la nueva generación
El exjugador de gigantes europeos como el Real Madrid, Benfica, Manchester United y París Saint-Germain aprovechó para analizar el presente del combinado de Lionel Scaloni, que alcanza su segunda final ecuménica consecutiva. El "Fideo" se mostró en paz con la decisión tomada tras su retiro de la albiceleste.
"Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan. Creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y creo que no se les puede pedir nada más", expresó con orgullo.
Ante la baja confirmada de Di María para la gran cita del domingo, la organización de la FIFA mantiene bajo hermetismo quién será el encargado de trasladar el trofeo dorado.
No obstante, en el radar asoman figuras de peso que han estado acompañando a la delegación en las plateas durante el torneo, tales como Mario Alberto Kempes, máximo estandarte de la consagración en Argentina 1978, y Oscar Alfredo Ruggeri, emblema y caudillo de la gesta de México 1986.
Emoción y ovación
Antes de brindar estas declaraciones sobre la final, el ídolo popular vivió un momento de profunda emotividad en el ámbito cultural porteño. Di María asistió como espectador a la obra teatral Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez. Al finalizar la función, el actor lo invitó a subir al escenario, lo que desató una ovación ensordecedora y de pie por parte de todo el público presente.
Visiblemente conmovido por el reconocimiento del público, el futbolista conectó su propia historia de vida y carrera profesional con el argumento de la mítica pieza teatral.
"Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", reflexionó quebrado por la emoción, sintetizando en pocas palabras la esencia de una trayectoria marcada por la perseverancia y el triunfo ante la adversidad.