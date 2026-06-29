Ángel Di María continuará en Rosario Central luego de renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2027. El campeón del mundo seguirá liderando al Canalla, que afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores con la ilusión de pelear por el título continental.
Rosario Central anunció la renovación de contrato de Ángel Di María
El fideo finalizaba su vínculo este martes 30 de junio pero decidió extenderlo por 12 meses más. A los 38 años, el campeón del mundo tiene a la Copa Libertadores como gran objetivo con el club de sus amores.
La institución santafesina anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a su máxima figura: "Hay Ángel para rato". De esta manera, el campeón del mundo seguirá vistiendo la camiseta del Canalla y será una de las piezas clave del equipo de Jorge Almirón en la segunda parte de la temporada.
El objetivo: la Copa Libertadores 2026
Con la continuidad asegurada de Di María, Rosario Central afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que ya tiene rival confirmado: Corinthians.
En ese panorama, el equipo argentino buscará seguir avanzando en la competencia y poco a poco encontrar el mejor nivel posible cómo equipo para poder cumplir el sueño de todos los hinchas que se ilusionan con seguir contando con el campeón del mundo.
Un año más
"Fideo" regresó al club a comienzos de julio de 2025 para iniciar su segundo ciclo en la institución y rápidamente dejó su huella. Durante esa temporada fue protagonista de la campaña que llevó al Canalla a terminar como líder de la tabla general del año, además de conseguir una victoria en el clásico ante Newell's dónde el mimso futbolista marcó el tanto.
En la presente temporada, Di María volvió a ser el líder futbolístico del equipo. Si bien Rosario Central quedó eliminado en las semifinales del Torneo Apertura, logró la clasificación a la Copa Libertadores y mantiene intacta la ilusión de pelear por el máximo certamen continental.