Rosario Central

Belloso ratificó a Almirón y abrió un frente de conflicto que puede traer consecuencias

El presidente confirmó que Jorge Almirón seguirá siendo el técnico del primer equipo luego del Mundial. “Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no encuentro motivos para que se vaya”, tiró. Y lanzó explosivas declaraciones contra el defensor Carlos Quintana, uno de los referentes que dejó el club