El tiempo dirá si Gonzalo Belloso fue un buen o un mal dirigente al frente de Rosario Central. Hasta ahora, a un año del final de su mandato, los resultados deportivos y los avances en infraestructura, respaldan su gestión. Lo que nunca podrá decirse de Belloso, es que es un presidente tibio o políticamente correcto.
Belloso ratificó a Almirón y abrió un frente de conflicto que puede traer consecuencias
El presidente confirmó que Jorge Almirón seguirá siendo el técnico del primer equipo luego del Mundial. “Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no encuentro motivos para que se vaya”, tiró. Y lanzó explosivas declaraciones contra el defensor Carlos Quintana, uno de los referentes que dejó el club
Quedó demostrado en la conferencia de prensa que brindó este jueves en el “Gigante” de Arroyito, donde no paró de tirar títulos y bombas discursivas, sin importarle las consecuencias que sus declaraciones podrían desencadenar.
El mandamás “canalla” ratificó a Jorge Almirón en su cargo de DT, después de un día de fuertes rumores sobre su salida, y luego abrió un posible frente de tormenta en el grupo de jugadores a partir de la situación del defensor Carlos Quintana.
“Hasta mi mamá me pidió que lo eche a Almirón, pero la verdad no encuentro motivos para hacerlo”. Con esa sugestiva frase, Gonzalo Belloso defendió el trabajo del entrenador que él mismo fue a buscar a fines del año pasado, cuando decidió echar a Ariel Holan.
“Siempre dije que somos un club que no abandona los procesos, que trabaja con eso, hasta mi mamá me pidió que se vaya Almirón, pero no, vamos a continuar con el proceso de Almirón”, amplió Belloso, ratificando el ciclo de su DT pero a la vez reconociendo que la mayoría de los hinchas no está conforme con la forma en que hace jugar al equipo.
Ratificado
“No encuentro motivos para que se vaya”, sostuvo el presidente, que en la conferencia estuvo acompañado de su esposa Carolina Cristinziano y otros integrantes de la “mesa chica” de la comisión directiva.
“Cuándo traemos a un técnico, lo traemos convencidos por lo que hizo, por su trabajo, por lo que esperamos de él. Nunca le decimos cómo tiene que jugar, es una falta de respeto”, apuntó el directivo “auriazul”. “Con Jorge (Almirón) hablamos siempre. Él sabe, no es ningún tonto, sabe que hay reclamos de la gente. Lo sabemos todos, yo sé que esta es una decisión difícil de tomar, que va en contra de un montón de gente”, admitió.
“Yo no quiero convencer al hincha; el hincha tiene todo el derecho a opinar pero que respete, nosotros somos gente que nos ganamos el respeto. Hace tres años y medio que buscamos alegría, yo me muero porque la gente esté contenta”, comentó. “Al hincha lo conozco, sé que a lo mejor no le va a gustar pero va a entender que estamos buscando un club serio y con valores más allá del técnico que esté”, concluyó.
Una vez ratificado Almirón en su puesto, Belloso se encargó de otros temas, siempre con su estilo frontal y contestatario.
“Me tienen podrido con eso de que Central es el equipo del poder. En Central el poder lo tienen nuestros socios, nuestros hinchas. El poder es ser un equipo luchador, humidle y que trabaja, nadie nos regala nada”, disparó el ex delantero “canalla”, en respuesta a todo lo que se viene diciendo sobre la supuesta relación del club rosarino con la AFA y puntualmente con Claudio “Chiqui” Tapia.
“Cuándo estábamos en Ecuador, nos salió el partido de Copa Argentina contra Estudiantes, súper incómodo, muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, lo suspendieron. Nosotros no, lo pensé y dije: ‘vamos a jugar’”, explicó Belloso sobre la derrota y eliminación frente al “Pincha”, que dejó en los hinchas mucha bronca por lo abultado del resultado y por la forma en que se dio.
“Fuimos a jugar ese partido después del viaje a Ecuador, muy cansados, golpeados. Hicimos un partido pésimo, malo, todos”, manifestó.
Una “bomba” para Quintana
Cuando se dice que a Gonzalo Belloso no le interesa ser “políticamente correcto”, basta con escuchar lo que dijo del defensor Carlos Quintana para confirmarlo.
El zaguero salió a hablar de su situación la semana pasada y confió que se va de Central porque no tiene “una buena relación con el cuerpo técnico”. Y Belloso lo atendió con toda su furia discursiva: “Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto”, disparó, con un concepto tan hiriente como extemporáneo.
“Quintana salió a mariconear, una falta de respeto total. El club se portó de forma increíble con él. Cuando se lesionó y se tuvo que operar, lo fuimos a ver al hospital y le dimos el contrato más alto de su vida. ¿Con qué necesidad le tiró nafta al fuego después de perder 3 a 0?", apuntó Belloso.
Además, habló sobre el anuncio que hizo Deportivo Riestra presentando a Quintana como nuevo jugador: “Llamamos al club, le dijimos que paren un poquito porque el jugador tenía que volver a entrenar con Central. Lo citamos ayer y hoy y no se presentó”. De esta forma, el presidente remarcó que el defensor deberá afrontar “un proceso interno” por supuesto incumplimiento de contrato.
“Lo cuidamos siempre y le firmamos el mejor contrato de su vida cuando estaba lesionado. ¿Cómo se puede ser tan desagradecido? Central está por encima de todo", cerró.
Ante esta situación generada por el cruce de declaraciones explosivas, Quintana salió a exponer su postura: “Quiero aclarar que si mis recientes declaraciones hirieron a alguien, esa no fue mi intención. Quizá el momento en el que hablé me jugó una mala pasada; nunca declaré con la intención de herir a nadie de Rosario Central, un club al que considero parte de mi familia”, destacó el defensor.
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