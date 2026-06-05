Pádel internacional

Stupaczuk se consagró campeón en Albania y levantó el primer trofeo de la temporada

El chaqueño, junto al español Miguel Yanguas, levantó el trofeo en suelo balcánico. El torneo fue de categoría Platinum, organizado por la FIP. Cerca de 20.000 personas pasaron por las gradas de la Plaza Skënderbeg, en Tirana.