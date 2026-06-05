El pasado fin de semana, “Stupa” y su compañero “Mike” Yanguas se llevaron el título del torneo Platinum en Albania. Se trató de una fecha del CUPRA FIP Tour, que es el segundo en importancia detrás del Qatar Airways Premier Pádel Tour y suma puntos para los rankings.
Stupaczuk se consagró campeón en Albania y levantó el primer trofeo de la temporada
El chaqueño, junto al español Miguel Yanguas, levantó el trofeo en suelo balcánico. El torneo fue de categoría Platinum, organizado por la FIP. Cerca de 20.000 personas pasaron por las gradas de la Plaza Skënderbeg, en Tirana.
Entre las mujeres, en una final 100% española, Verónica Virseda y Marina Guinart se impusieron a “Las Ales”, Salazar y Alonso, por 7 a 5 y 6 a 1.
La final
En un partido muy disputado, de más de 2 horas de duración, la pareja hispano-argentina (Franco Stupaczuk y Mike Yanguas) se impuso con un marcador ajustado: 6-4, 4-6 y 7-5 frente a los muy jóvenes David Gala, de España, y a su compañero Enzo Jensen.
Este último, hermano de Claudia, que compite para Argentina (Nº 11 FIP), nació en Madrid, es de padres argentinos y compite bajo la bandera de Italia.
David y Enzo habían accedido a esta instancia dejando en el camino, en semifinales, al oriundo de Ezeiza, Martín Di Nenno (13 del ranking FIP), y a su compañero circunstancial Jairo Bautista. A partir del próximo torneo grande, el Major de Italia, Martín compartirá pista con una de las leyendas de este deporte, el andaluz Paquito Navarro.
La expansión
La final en Tirana, la capital albanesa, dejó otra certeza: el pádel no deja de expandirse. Cerca de 20.000 personas pasaron por las gradas de la Plaza Skënderbeg y las demás pistas, lo que quedará marcado en la historia del pádel albanés. “Quiero agradecer a Albania por habernos recibido esta semana”, declaró Stupaczuk.
“Estamos muy satisfechos y queremos llegar a Roma (torneo que ya se está disputando) con mucha confianza”. Por su parte, Yanguas continuó: “Estamos muy felices por este primer título de la temporada” y remarcó a la organización: “Han realizado un trabajo excepcional. Creo que el pádel seguirá creciendo en Albania en el futuro”.
CUPRA FIP Tour
Este circuito cuenta con diferentes niveles definidos por los puntos y premios que otorga y es el segundo en importancia mundial. Aunque el Premier Pádel concentra los torneos más importantes del circuito, los eventos del CUPRA FIP Tour suman para el ranking y la “Race”.
Existen cuatro categorías: Bronze, Silver, Gold y Platinum. En el mundo del pádel hay opiniones divergentes en cuanto a la conveniencia de que figuras encumbradas en Premier Pádel participen de estos torneos. Algunos creen que deberían reservarse a jugadores que comienzan sus primeros pasos en el profesionalismo, aunque en la práctica las principales estrellas del circuito participan regularmente.