El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, respondió con dureza a las críticas del defensor Carlos Quintana tras irse a a Deportivo Riestra, Describió el episodio como una "falta de respeto" hacia el club, el técnico y los hinchas y anunció que habrá medidas internas.
Belloso acusó a Quintana de "faltarle el respeto" a Rosario Central
Fuertes declaraciones del presidente canalla tras las críticas del defensor tras irse a Deportivo Riestra. Anticipó posibles medidas judiciales por sus declaraciones. También habló de Almirón.
En la conferencia, Belloso calificó la actitud de Quintana como un ataque y utilizó expresiones contundentes al referirse al exfutbolista: “Salió a mariconear. Una falta de respeto total. Lo fuimos a buscar y el club se portó de forma increíble con él”, dijo el presidente sobre la situación que generó críticas y debate en Rosario y en la dirigencia de Central.
Belloso agregó detalles sobre el vínculo contractual y anunció que el club aplicará medidas: señaló que Quintana todavía tenía que presentarse a entrenar y no lo hizo, que va a enfrentar un proceso por sus declaraciones y recordó que los contratos incluyen cláusulas sobre manifestaciones públicas que afectan la imagen del club, del cuerpo técnico y de los dirigentes.
El presidente volvió a apuntar contra Quintana por sus palabras y por la repercusión que tuvieron tras la salida hacia Riestra, y la Respuesta del dirigente fue interpretada en Rosario Central como un gesto de defensa de Almirón y del proyecto institucional.
Además del reproche, Belloso confirmó el anuncio principal sobre la conducción: ratificó la continuidad de Jorge Almirón y subrayó que no hay argumentos para cesarlo, defendiendo así al técnico frente a las críticas y la polémica generada por el defensor.
Ratificación de Almirón
Belloso sostuvo que la continuidad de Jorge Almirón responde a un proyecto claro y que, pese a las críticas públicas, Central mantendrá el rumbo, con el presidente defendiendo al entrenador ante reclamos internos y externos.
El presidente dijo que “No encuentro argumentos para que no siga. Vamos a continuar con el proceso”, en un mensaje dirigido a quienes cuestionaron el trabajo de Almirón dentro del club.
También mencionó que hasta su madre le pidió que echara al entrenador, pero que el proyecto se mantiene, con la dirigencia de Central respaldando la decisión en Rosario.
Consecuencias disciplinarias
Sobre Quintana, Belloso explicó que el defensor enfrentará un proceso por sus declaraciones y que el club evaluará medidas disciplinarias previstas en los contratos, apuntando contra las manifestaciones públicas que dañen la imagen institucional.
El presidente recordó que el club le ofreció a Quintana un contrato considerado favorable y enfatizó que la salida y las críticas generaron una Respuesta institucional.
En el cierre de la conferencia, realizada en el Gigante de Arroyito, Belloso combinó la defensa del técnico con la intención de aplicar medidas y resoluciones internas frente a las críticas y la repercusión en Rosario Central.
Como consecuencia humana e institucional, la reacción del presidente abre un proceso disciplinario para Quintana y reafirma la continuidad de Almirón, con el club preparado para ejecutar cláusulas contractuales y medidas que la dirigencia considere pertinentes.