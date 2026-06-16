En Rosario Central todo debería estar en calma, pero no. A pesar de que el plantel continúa de vacaciones y que el Mundial por estos días se lo come todo en materia mediática e informativa, en el club rosarino siguen pasando cosas.
Rosario Central sigue de vacaciones y sin embargo pasan cosas
El plantel “canalla” tiene descanso hasta el próximo lunes, día programado por el cuerpo técnico para el inicio de la pretemporada. El club rosarino ya confirmó un refuerzo y la dirigencia despidió al director deportivo
Parecía que luego de aquella conferencia caliente del presidente Gonzalo Belloso, en la que ratificó al técnico Jorge Almirón y apuntó contra el defensor Carlos Quintana, todo iba a entrar en un compás de calma por lo menos hasta el inicio de la pretemporada.
Sin embargo, en los días que siguieron Central anunció a su primer refuerzo para la segunda parte de la temporada y, lo más sorpresivo de todo, despidió a Federico Lussenhoff, el ex futbolista “canalla” que se desempeñó como director deportivo durante toda la gestión de la actual dirigencia.
22 de junio, fecha clave
El retorno del plantel a los entrenamientos en el predio de Arroyo seco está programado para el próximo lunes 22 de junio. Ese día, el entrenador Jorge Almirón empezará a preparar a sus futbolistas para la exigente última parte del año que se viene, con la disputa del Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que Central se medirá con el poderoso Corinthians de Brasil.
El partido de ida será el jueves 13 de agosto en el “Gigante” de Arroyito y la revancha una semana después en San Pablo.
En medio del receso invernal, Central anunció la contratación de su primer refuerzo. Se trata del defensor paraguayo Sebastián Zaracho, de 27 años, quien viene a cubrir la salida de Quintana. Es un marcador central zurdo, de 1,87 de altura, que en la última temporada defendió la camiseta de Guaraní de su país, disputando la fase previa de la Copa Libertadores. En el torneo paraguayo jugó 19 partidos y convirtió dos goles.
Zaracho surgió de Nacional de Paraguay, pero su mejor versión, según los medios de su país, se vio en Guaraní. Tuvo pasos por Aurora de Bolivia y Song Lam Nghe An FC de Vietnam. De esta manera, Almirón suma una alternativa más para la defensa, donde hoy cuenta con Gastán Ávila, Ignacio Ovando y el recuperado Juan Cruz Komar.
El juvenil Juan Giménez, quien sufrió rotura de ligamento de su rodilla el año pasado, ya está en la fase final de su rehabilitación.
Salidas
La otra noticia fuerte de este período de vacaciones en Central, es la salida del director deportivo Federico Lussenhoff, que fue una pieza clave de la dirigencia en los diferentes mercados de pases. Rosario Central anunció en los últimos días que el ex defensor dejó de cumplir funciones en ese cargo, sin más detalles.
Según trascendió, el “Colo”, hombre identificado con la historia “canalla” en sus distintas etapas de su carrera, se aleja en un contexto de “reordenamiento interno” y deja atrás una función que venía desarrollando desde el comienzo de la gestión de Gonzalo Belloso como presidenta de la institución “auriazul”.
De aquí en más, habrá que ver si la dirigencia de Central designa a otra persona en ese cargo, que se vuelve visible e importante principalmente en esta época de negociaciones y posibles contrataciones de nuevos jugadores.