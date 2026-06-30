Después de unas largas y reparadoras vacaciones, este lunes el plantel de Rosario Central regresó a los entrenamientos en el predio de Arroyo Seco.
Rosario Central regresó a los entrenamientos y anunció la renovación de Di María
El plantel dirigido por Jorge Almirón le puso fin a sus vacaciones e inició la pretemporada rumbo a la exigente competencia del segundo semestre. La dirigencia informó oficialmente la extensión del vínculo contractual de su estrella
Fueron 32 futbolistas los que iniciaron la pretemporada de invierno, con una cara nueva y con la ausencia del delantero Jaminton Campaz, que forma parte de la selección de Colombia que está disputando el Mundial.
El día de su retorno a la actividad, el “Canalla” quiso tener una noticia fuerte. Y lo logró en el momento que anunció la renovación contractual de su máxima figura, Ángel Di María.
Pretemporada con novedades
Este lunes, el plantel profesional de Rosario Central retornó al trabajo en el predio de Arroyo Seco.
De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Jorge Almirón empezó a diagramar el segundo semestre de competencia, en el que los “auriazules” afrontarán los octavos de final de la Copa Libertadores, el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.
En el regreso a los entrenamientos, el plantel trabajó en doble turno. Durante esta semana, la misma modalidad se repetirá martes, jueves y viernes, mientras que miércoles, sábado y domingo, el equipo se ejercitará solo durante la mañana.
Entre los futbolistas que iniciaron el trabajo este lunes, estuvo el flamante refuerzo del primer equipo, que es el defensor paraguayo Sebastián Zaracho. El zaguero de 27 años llegó procedente del fútbol de su país, más precisamente de Guaraní, club con el que disputó 19 de los 22 partidos del Torneo Apertura 2026 y convirtió 2 goles.
Doble turno y planificación estratégica para el plantel
Los jugadores que ya trabajan bajo las órdenes de Almirón son los arqueros Jeremías Ledesma, Damián Fernández y Leonardo Sosa; los defensores Emanuel Coronel, Elías Verón, Enzo Giménez, Juan Giménez, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Luca Raffin, Sebastián Zaracho, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar, Agustín Sández y Alexis Soto.
Los mediocampistas Franco Ibarra, Federico Navarro, Lucas Ramos, Guillermo Fernández, Marcelo Cabrera, Kevin Gutiérrez, Santiago Segovia, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Gaspar Duarte, Lisandro Duarte y Giovanni Cantizano; y los delanteros Ángel Di María, Marco Ruben, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Tobías Cervera.
El atacante Jaminton Campaz se encuentra disputando el Mundial con la selección de Colombia y se reincorporará cuando finalice su participación en la Copa del Mundo. Es probable que el cuerpo técnico le otorgue unos días de descanso antes de su retorno a Rosario.
La gran noticia para los “canallas”, aunque no tomó por sorpresa a nadie, llegó un rato después, cuando el club anunció oficialmente la renovación contractual de su capitán y máxima estrella, Ángel Di María. Como se esperaba, “Fideo” firmó su vínculo por una temporada más en el “Canalla” y la institución lo celebró con una frase festiva: “Hay Ángel para rato”.