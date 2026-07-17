Opina un experto

El humo de Canadá invade Estados Unidos: ¿puede afectar a los futbolistas en la final del Mundial 2026?

Una densa cortina provocada por más de 800 incendios en Ontario nubla el cielo de Nueva York y Nueva Jersey, donde se jugará el partido decisivo entre Argentina y España. Mientras el deporte suspende actividades por la alarmante calidad del aire, un neumonólogo advierte que el alto rendimiento no inmuniza a los atletas ante la toxicidad ambiental.