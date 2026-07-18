El Litoral en el GP de Bélgica

Antonelli volvió a marcar el camino antes de la clasificación

La última práctica libre dejó una sensación clara en Spa-Francorchamps: Mercedes sigue siendo el equipo a vencer. Andrea Kimi Antonelli volvió a quedarse con el mejor tiempo, tal como había ocurrido en la segunda sesión del viernes, y llegará a la clasificación como uno de los grandes candidatos a la pole.