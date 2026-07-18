El italiano marcó el ritmo durante buena parte del entrenamiento y ninguno de sus rivales logró desbancarlo. Lando Norris volvió a ubicarse como su principal perseguidor, mientras que Max Verstappen confirmó que Red Bull continúa en la pelea por los primeros lugares.
Antonelli volvió a marcar el camino antes de la clasificación
La última práctica libre dejó una sensación clara en Spa-Francorchamps: Mercedes sigue siendo el equipo a vencer. Andrea Kimi Antonelli volvió a quedarse con el mejor tiempo, tal como había ocurrido en la segunda sesión del viernes, y llegará a la clasificación como uno de los grandes candidatos a la pole.
La sesión, sin embargo, también tuvo un duro golpe para Ferrari. A pocos minutos del final, Lewis Hamilton perdió el control de su SF-26 en la curva 13, exactamente en el mismo sector donde Pierre Gasly había sufrido el fuerte accidente del viernes. El británico alcanzó a rozar las defensas y dañó la parte trasera del auto, obligando a los mecánicos de Maranello a trabajar contrarreloj para llegar en condiciones a la clasificación.
En Alpine, la mañana comenzó con una buena noticia. Después del intenso trabajo realizado durante toda la noche para reconstruir el auto de Gasly, el francés pudo salir nuevamente a pista y completar el entrenamiento.
Franco Colapinto fue el primero en abandonar los boxes cuando se encendió el semáforo verde para la última práctica libre en Spa. El argentino inició la sesión con neumáticos medios y dedicó buena parte del entrenamiento a comparar diferentes configuraciones del Alpine A526 en busca del mejor equilibrio para la clasificación. Incluso pidió por radio regresar a la puesta a punto utilizada el viernes y, mientras continuaba con el programa de trabajo, manifestó su descontento con el funcionamiento del despliegue eléctrico del auto.
"Es terrible", comentó por radio, aunque instantes después aseguró que el balance general del coche no era malo. En los minutos finales montó un juego de neumáticos blandos para realizar el simulacro de clasificación y cerró la sesión con un mejor registro de 1m47s904, suficiente para ubicarse en la 13ª posición.
Otro de los protagonistas fue Isack Hadjar. El piloto de Red Bull sufrió un inconveniente mecánico apenas salió del pit lane y quedó detenido, provocando una bandera amarilla en la calle de boxes. Más tarde pudo regresar a la pista, aunque también manifestó problemas para llevar a temperatura los neumáticos y los frenos.
Con un clima más fresco que el del viernes y la amenaza de lluvia siempre presente sobre Spa, la tercera práctica terminó de perfilar a los candidatos para una clasificación que promete ser muy ajustada, con Antonelli nuevamente como la referencia y Mercedes confirmando el gran rendimiento mostrado desde el inicio del fin de semana.
La clasificación del Gran Premio de Bélgica se disputará este sábado desde las 16:00 de Bélgica, las 11:00 de la Argentina, y definirá la grilla de partida para la carrera del domingo en Spa-Francorchamps.