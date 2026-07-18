Playoffs

Boca, Lanús y el resto de los cruces ya conocen a sus árbitros para la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, que se disputarán entre el 21 y el 23 de julio. En esta instancia se enfrentarán los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana con los terceros de la Copa Libertadores en busca de un lugar en los octavos de final.