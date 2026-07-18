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Boca, Lanús y el resto de los cruces ya conocen a sus árbitros para la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, que se disputarán entre el 21 y el 23 de julio. En esta instancia se enfrentarán los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana con los terceros de la Copa Libertadores en busca de un lugar en los octavos de final.

Conmebol confirmó los árbitros para los playoffs de la Copa Sudamericana. Credito: REUTERS/Rodrigo ValleConmebol confirmó los árbitros para los playoffs de la Copa Sudamericana. Credito: REUTERS/Rodrigo Valle
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La Comisión de Árbitros de la Conmebol confirmó este viernes los jueces que impartirán justicia en los ocho partidos correspondientes a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Los encuentros se disputarán entre el martes 21 y el jueves 23 de julio y definirán el primer capítulo de una instancia que enfrenta a los equipos que finalizaron segundos en sus grupos de la Sudamericana con aquellos que terminaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lanús vs Mirassol. Foto: @clublanusYa están las designaciones arbitrales para los cruces de los playoffs de la Sudamericana

Los ocho ganadores de estas series avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los equipos que finalizaron en el primer lugar de cada grupo del certamen continental.

Boca y Lanús, los representantes argentinos en busca de la clasificación

Argentina tendrá cuatro protagonistas en esta fase. Desde la Copa Sudamericana llegaron Tigre, mientras que desde la Libertadores accedieron Boca Juniors y Lanús.

Boca recibirá a O'Higgins, de Chile, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por su compatriota Christian Ferreyra.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group D - Boca Juniors v Universidad Catolica - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - May 28, 2026 Boca Juniors' Milton Delgado in action with Universidad Catolica's Agustin Farias REUTERS/Rodrigo ValleYa están las designaciones arbitrales para los cruces de los playoffs de la Sudamericana

Por su parte, Lanús será local frente al peruano Cienciano en un encuentro que será dirigido por el venezolano Alexis Herrera, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará a cargo del VAR.

El resto de los equipos que disputarán esta instancia son Santos, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino y Gremio (Brasil), Cienciano (Perú), Caracas FC (Venezuela), O'Higgins (Chile), Nacional (Uruguay), Universidad Central (Venezuela), Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe (Colombia), Sporting Cristal (Perú) y Bolívar (Bolivia).

El cronograma de árbitros para los partidos de ida

Las designaciones confirmadas por la Conmebol son las siguientes:

Martes 21 de julio

Nacional vs. Tigre

Árbitro: Carlos Bentancur (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

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Universidad Central vs. Santos

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

Miércoles 22 de julio

Deportivo Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

Sporting Cristal vs. Red Bull Bragantino

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Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Lanús vs. Cienciano

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Jueves 23 de julio

Bolívar vs. Gremio

Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

Boca Juniors vs. O'Higgins

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Independiente Santa Fe vs. Caracas FC

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

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VAR: Franklin Congo (Ecuador)

Con estas designaciones quedó todo listo para el inicio de una instancia decisiva de la Copa Sudamericana, en la que ocho equipos buscarán sumarse al cuadro de octavos de final y continuar en carrera por el título continental.

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