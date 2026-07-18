A horas del partido con Francia

"Es una cicatriz que llevaremos": Tuchel habló del impacto de la derrota ante Argentina

En la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, realizó una profunda autocrítica tras la derrota en semifinales ante la Selección Argentina. El técnico alemán asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el encuentro y reconoció que la eliminación dejó una "cicatriz" en todo el plantel.