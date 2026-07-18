La eliminación frente a la Selección Argentina continúa golpeando al seleccionado inglés. A horas del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia, el entrenador Thomas Tuchel reconoció el impacto que dejó la caída en semifinales y asumió públicamente la responsabilidad por el resultado.
"Es una cicatriz que llevaremos": Tuchel habló del impacto de la derrota ante Argentina
En la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, realizó una profunda autocrítica tras la derrota en semifinales ante la Selección Argentina. El técnico alemán asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el encuentro y reconoció que la eliminación dejó una "cicatriz" en todo el plantel.
El técnico alemán calificó la derrota como "muy dolorosa" y aseguró que quienes más sufren son quienes integran el plantel y el cuerpo técnico.
"Somos quienes más sufrimos. Es una cicatriz que llevamos ahora. Fue una derrota muy dolorosa y tenemos que convivir con ella más que nadie; más que los críticos, los expertos o incluso nuestras familias", expresó durante la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado en Miami.
Autocrítica, pero sin arrepentimientos
Durante la rueda de prensa, Tuchel también respondió a las críticas recibidas por las modificaciones realizadas durante el partido frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Aunque reconoció que el resultado no fue el esperado, dejó en claro que volvería a tomar las mismas decisiones porque consideró que eran las adecuadas en ese contexto.
"No me arrepiento de mis decisiones. Sentí que el equipo se estaba volviendo demasiado pasivo y que el partido había cambiado de ritmo. Traté de ayudar confiando en mi instinto, en mi intuición y en mi experiencia", explicó.
Sin embargo, el entrenador fue contundente al hacerse cargo de las consecuencias.
"No conseguimos el resultado y por eso asumo la responsabilidad personal de esas decisiones. Los entrenadores debemos decidir bajo presión y en pleno desarrollo del partido", sostuvo.
Pese al golpe sufrido, Tuchel remarcó que el plantel intentará cerrar el Mundial con una victoria, aunque admitió que el encuentro por el tercer puesto suele ser uno de los menos deseados por los futbolistas.
"Es un partido que nadie quiere jugar, pero haremos todo lo posible para ganarlo. También sabemos que todavía tenemos aspectos futbolísticos por mejorar", afirmó.
John Stones: "Creíamos que podíamos ser campeones"
El sentimiento de frustración también quedó reflejado en las palabras del defensor John Stones, uno de los referentes del seleccionado inglés.
El zaguero reconoció que el grupo estaba convencido de tener condiciones para llegar hasta el final del torneo y que por eso la eliminación resultó especialmente difícil de asimilar.
"Todos estábamos en la misma sintonía y convencidos de que podíamos llegar hasta el final y ganar el Mundial. Por eso quedar eliminados en semifinales duele todavía más, porque realmente creíamos que podíamos lograrlo", señaló.
Ahora, Inglaterra buscará recuperarse anímicamente cuando enfrente a Francia en el partido por el tercer puesto, mientras intenta cerrar su participación en el Mundial 2026 con una victoria que le permita subirse al podio, aunque sin borrar el sabor amargo que dejó la derrota frente a la Argentina.