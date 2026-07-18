Lionel Messi habló por primera vez en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a España en Nueva York/Nueva Jersey. El capitán argentino participó de un evento junto a Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez y compartió sus sensaciones antes del partido decisivo.
Messi anticipó la final ante España y habló de la presión: “Lo asimilamos como algo natural”
El capitán argentino compartió sus sensaciones antes del partido decisivo y recordó el camino recorrido, la importancia del equipo y el aprendizaje que dejó su carrera.
Durante la conferencia, el delantero recordó sus comienzos en el fútbol, destacó la importancia de disfrutar del juego y explicó cómo el equipo argentino afronta la presión de disputar una nueva final mundialista.
La presión antes del partido decisivo
Al analizar la previa del encuentro, Messi aseguró que la mentalidad del grupo se construyó desde una relación natural con el fútbol y no desde la obligación de ganar.
“Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar. Sea en un colegio, la calle o un equipo, que empezamos todos en un equipo de barrio de chiquitos”, expresó el capitán argentino.
En esa línea, explicó cómo fue cambiando su manera de entender los partidos importantes a lo largo de su carrera. “Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar”, señaló.
Además, Messi destacó que las derrotas también fueron parte de su crecimiento deportivo y personal. “De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, afirmó.
El recuerdo de Lamine Yamal
Uno de los momentos destacados de la charla fue cuando Messi habló sobre Lamine Yamal, una de las figuras de España y protagonista de una imagen que recorrió el mundo junto al argentino cuando el futbolista español era apenas un bebé.
“Lamine es grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante”, sostuvo Messi.
El argentino también se refirió a la posibilidad de que ambos se enfrenten en una final de la Copa del Mundo después de aquella fotografía. “Hice una foto cuando era bebé y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento”, explicó.
Sobre esa imagen que se volvió viral con el paso de los años, Messi agregó: “Lo de esa foto es una locura porque es la vida”.
A pesar de los elogios hacia el joven español, el capitán argentino dejó claro que la Selección buscará imponer sus condiciones. “Intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida”, expresó.
Y agregó sobre el rival: “Él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también”.
La palabra de Scaloni
Por su parte, Lionel Scaloni también habló durante el evento y explicó por qué decidió participar junto a Messi y Emiliano Martínez.
El entrenador argentino contó que su presencia estuvo relacionada con la participación del técnico español Luis de la Fuente, con quien mantiene una relación de respeto. “No te voy a decir lo que le dije porque estaba en una situación surrealista. Fui porque iba a ir él, por eso fui”, explicó Scaloni.
Además, reveló parte del diálogo que mantuvo con el entrenador español: “Le dije a Luis ‘vengo por vos’ y otras cosas más que prefiero que no sepan”.
Mientras Argentina y España se preparan para la final del Mundial 2026, las palabras de Messi reflejaron la tranquilidad de un equipo que buscará competir desde la experiencia, el juego colectivo y la confianza construida durante todo el proceso.