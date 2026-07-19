El orgullo nacional y la moda se fusionaron en un instante que quedará para la historia. En la previa del duelo final entre Argentina y España por la Copa Mundial de la FIFA 2026, María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
María Becerra deslumbró con un vestido patrio al cantar el himno nacional en la final del Mundial
La artista de Quilmes brilló ante más de 82 mil personas en Nueva Jersey con un imponente diseño celeste y blanco, consolidándose como embajadora cultural en el evento deportivo del año.
Ante un MetLife Stadium colmado por más de 82 mil almas, "La Nena de Argentina" no solo emocionó con su voz, sino que deslumbró con una propuesta estilística cargada de simbolismo patrio.
Un look con fuerte identidad nacional
Para una ocasión de semejante envergadura, la cantante de Quilmes optó por un diseño monocromático con una fuerte impronta de identidad nacional. El look principal consistió en un vestido largo de tono celeste pastel, confeccionado en una tela ultra ligera de caída fluida y etérea que cobraba vida con el viento del estadio.
El gran acierto del estilismo fue la incorporación de una capa imponente del mismo color, que nacía desde sus hombros y caía con elegancia por su espalda, aportándole un aire majestuoso y solemne a su presencia sobre el campo de juego.
Para cortar la monocromía y marcar la silueta, lució una faja blanca impecable ajustada a la altura de la cintura, completando de manera perfecta la emulación de la bandera argentina. En cuanto al estilismo de beauty, la artista prefirió la sofisticación de lo simple: llevó su cabello oscuro completamente liso, suelto y con raya al medio, junto a un maquillaje natural que resaltó sus rasgos.
Una confirmación a contrarreloj
La presencia de María en Nueva Jersey se manejó bajo un estricto hermetismo por parte de la producción de la FIFA, transformándose en una realidad apenas 24 horas antes del partido. Los rumores se habían encendido tras un repentino cambio en su agenda europea —tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound de Pontevedra, España—, lo que desató especulaciones masivas en las redes sociales.
Finalmente, la organización internacional la seleccionó por sobre otros nombres de peso como Lali Espósito, Tini Stoessel o Soledad Pastorutti. "Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager. Esto es lo más lindo de mi carrera", confesó la artista visiblemente conmovida en diálogo con la prensa.
Este hito no hace más que consolidar la excelente relación de la cantante con el universo de la Selección Argentina.
Vale recordar el antecedente de 2024 en Miami, cuando en plena Copa América, el propio Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo asistieron a uno de sus shows en la fiesta Bresh, sellando un vínculo de mutua admiración que hoy se trasladó al escenario deportivo más importante del planeta.
Con un estilismo impecable y una interpretación que erizó la piel de los millones de espectadores alrededor del globo, María Becerra demostró una vez más por qué es una de las embajadoras culturales y de estilo más influyentes de nuestra tierra.