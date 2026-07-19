Sin copa, pero con todo el reconocimiento

España ganó porque fue el mejor, pero a Argentina no hay nada que reprocharle

La “Madre Patria” fue más madre que nunca y su selección marcó diferencias que justificaron la victoria en la final, ante una selección argentina que aguantó durante 106 minutos el empate gracias a su arquero. Enzo Fernández fue expulsado, pero en todo momento España fue más.