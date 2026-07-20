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Maximiliano Pullaro
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Nuevo ciclo

Qué jugadores de la Selección Argentina podrían cerrar su ciclo antes del Mundial 2030

Después del Mundial 2026, la Albiceleste comenzará un nuevo proceso de renovación. La edad, el desgaste físico y la aparición de jóvenes talentos anticipan cambios en el plantel que podría disputar la próxima Copa del Mundo.

La Albiceleste comenzará un nuevo proceso de renovación Créditos: Reuters/James LangLa Albiceleste comenzará un nuevo proceso de renovación Créditos: Reuters/James Lang
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La obtención de títulos en los últimos años consolidó una de las generaciones más exitosas de la historia de la Selección Argentina. Sin embargo, el fútbol también está marcado por el paso del tiempo y la necesidad de renovar los planteles.

Con el Mundial 2026 ya disputado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia un nuevo ciclo de cuatro años rumbo a la próxima Copa del Mundo, prevista para 2030.

Como ocurre después de cada Mundial, varios futbolistas históricos podrían comenzar a despedirse de la Selección, mientras nuevas figuras buscan consolidarse.

Aunque nadie puede anticipar con certeza quiénes estarán o no en la próxima cita mundialista, la edad, el rendimiento y el desgaste acumulado permiten identificar a los jugadores que afrontarán un escenario más desafiante.

Argentina's Lionel Messi reacts as he walks after FIFA World Cup 2026 Final, at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan VucciVarios futbolistas históricos podrían comenzar a despedirse de la Selección Créditos: REUTERS/Evan Vucci

Los referentes que podrían cerrar un ciclo

Uno de los nombres que naturalmente aparece en cualquier análisis es Lionel Messi. El capitán argentino continúa siendo determinante, pero llegará al Mundial 2030 con 43 años. Si bien nunca descartó de manera definitiva una nueva participación, mantener el nivel físico y competitivo durante cuatro temporadas más representa un desafío excepcional.

Otro caso es el de Nicolás Otamendi, uno de los líderes defensivos del seleccionado. Su experiencia sigue siendo un valor importante, aunque también afrontará el próximo ciclo con una edad que históricamente pocos defensores lograron sostener en una Copa del Mundo.

Entre los futbolistas que también iniciarán esta etapa con más de 30 años aparecen:

Leandro Paredes.

Nicolás Tagliafico.

Todos fueron piezas importantes en distintos momentos del ciclo de Scaloni, pero el paso del tiempo obliga a competir con una nueva generación que busca ganarse un lugar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi and teammates after the match after losing the World Cup final REUTERS/Jeenah MoonTodos fueron piezas importantes en distintos momentos del ciclo de Scaloni Créditos:REUTERS/Jeenah Moon

El recambio ya empezó

La renovación, sin embargo, no significa un cambio abrupto.

Desde hace varios años el cuerpo técnico comenzó a incorporar futbolistas jóvenes que ya suman experiencia internacional.

Entre ellos aparecen:

Alejandro Garnacho.

Valentín Barco.

Facundo Buonanotte.

Claudio Echeverri.

Valentín Carboni.

Nicolás Paz.

Julio Soler.

Franco Mastantuono.

Ian Subiabre.

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También continúan consolidándose jugadores que llegarán al próximo Mundial en plena madurez futbolística, como:

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Julián Álvarez.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Nahuel Molina.

Alexis Soulé.

Thiago Almada.

Ellos representan la base sobre la cual podría construirse el nuevo proyecto.

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Qué factores definirán la lista rumbo al Mundial 2030

Más allá de la edad, ningún futbolista tiene asegurado un lugar ni está descartado.

El rendimiento en sus clubes, las lesiones, la continuidad, la evolución táctica del equipo y la aparición de nuevos talentos serán determinantes durante los próximos cuatro años.

La historia de los Mundiales ofrece numerosos ejemplos de jugadores que parecían haber terminado su ciclo y lograron regresar, así como de jóvenes que irrumpieron pocos meses antes del torneo y terminaron siendo protagonistas.

Por eso, los especialistas coinciden en que el recambio debe analizarse como un proceso y no como una ruptura.

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¿Cómo suele renovarse una selección después de un Mundial?

Las grandes selecciones suelen reemplazar entre un tercio y la mitad de sus planteles entre una Copa del Mundo y la siguiente.

El proceso depende de distintos factores:

la edad de los futbolistas;

el calendario internacional;

el rendimiento en las Eliminatorias;

las competencias continentales;

las lesiones;

la aparición de jóvenes.

Argentina ya atravesó procesos similares tras los Mundiales de 2006, 2014 y 2018, cuando varias figuras dieron paso a nuevas generaciones.

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Un proceso que recién comienza

El camino hacia el Mundial 2030 apenas comienza y todavía restan Eliminatorias, Copas América y cientos de partidos que terminarán definiendo la lista definitiva.

Más que pensar en despedidas, la Selección Argentina afronta un período de transición en el que convivirán referentes históricos con futbolistas que buscan convertirse en los próximos líderes de la Albiceleste.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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