#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Uno por uno: Dibu Martínez fue la figura de Argentina en la final ante España

Emiliano Martínez sostuvo a la Selección con varias atajadas decisivas y evitó una diferencia mayor en la derrota por 1-0. El resto del equipo no logró imponer su juego ante el dominio español.

Dibu, el mejor de Argentina. Foto: Fernando NicolaDibu, el mejor de Argentina. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección Argentina no pudo defender el título mundial y cayó 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. En un partido de trámite favorable para la Roja, Emiliano "Dibu" Martínez fue el futbolista más destacado del conjunto de Lionel Scaloni gracias a una serie de intervenciones que mantuvieron con vida al equipo hasta el final.

El resto de los titulares tuvo dificultades para sostener el ritmo del encuentro. España controló la posesión, ganó el mediocampo y redujo al mínimo la participación ofensiva de la Albiceleste, que terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández.

Dibu, el sostén argentino

Emiliano Martínez fue la gran figura de la final. El arquero respondió desde los primeros minutos con atajadas ante Mikel Oyarzábal y Ferran Torres, transmitió seguridad durante todo el encuentro y evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor.

En la jugada del único gol español no tuvo posibilidades de intervenir. Su actuación volvió a confirmar el protagonismo que tuvo durante todo el ciclo de Lionel Scaloni en los torneos importantes.

Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando NicolaDibu fue el mejor de Argentina, por lejos. Foto: Fernando Nicola

Una defensa que sufrió el ritmo español

Gonzalo Montiel tuvo problemas para controlar las asociaciones por su sector y pasó poco al ataque. Cristian Romero cumplió por momentos, aunque dejó espacios que España aprovechó en la construcción de sus jugadas.

Lisandro Martínez alternó buenas coberturas con algunas dificultades frente a Lamine Yamal y debió salir lesionado antes del descanso. Nicolás Tagliafico fue uno de los más activos por entrega y esfuerzo, mientras que Nicolás Otamendi aportó experiencia tras ingresar en el cierre del primer tiempo.

Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando NicolaTagliafico tuvo un buen partido. Foto: Fernando Nicola

Un mediocampo superado y un ataque aislado

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister no lograron equilibrar el juego en la mitad de la cancha. La circulación española limitó su influencia y Argentina perdió el control del partido durante largos pasajes. Enzo, además, fue expulsado en el tiempo de descuento.

Lionel Messi tuvo escaso contacto con la pelota y nunca encontró espacios para desequilibrar. Julián Álvarez luchó en soledad frente a los centrales y Nicolás González apenas pudo generar peligro en los primeros minutos.

Galería BICA: Argentina-España

Galería BICA: Argentina-España

Los ingresos tampoco cambiaron el desarrollo

Leandro Paredes intentó darle mayor orden al mediocampo, Nahuel Molina y Giuliano Simeone aportaron intensidad por las bandas y Facundo Medina ingresó por la lesión de Romero. Marcos Senesi reforzó la defensa en los minutos finales con el equipo ya condicionado por la inferioridad numérica.

Las mejores fotos de El Litoral en la final entre Argentina y España

Las mejores fotos de El Litoral en la final entre Argentina y España

El uno por uno de Argentina

Emiliano Martínez: 8

Montiel: 4

Cristian Romero: 7

Lisandro Martínez: 7

Tagliafico: 8

Rodrigo De Paul: 5

Enzo Fernández: 2

Alexis Mac Allister: 3

Lionel Messi: 5

Nicolás González: 5

Julián Álvarez: 5

Ingresaron: Otamendi (6), Paredes (5), Molina (5), Medina (5), Giuliano Simeone (5) y Senesi (s/c).

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Messi
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Lionel Scaloni

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro