La Selección Argentina no pudo defender el título mundial y cayó 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. En un partido de trámite favorable para la Roja, Emiliano "Dibu" Martínez fue el futbolista más destacado del conjunto de Lionel Scaloni gracias a una serie de intervenciones que mantuvieron con vida al equipo hasta el final.
Uno por uno: Dibu Martínez fue la figura de Argentina en la final ante España
Emiliano Martínez sostuvo a la Selección con varias atajadas decisivas y evitó una diferencia mayor en la derrota por 1-0. El resto del equipo no logró imponer su juego ante el dominio español.
El resto de los titulares tuvo dificultades para sostener el ritmo del encuentro. España controló la posesión, ganó el mediocampo y redujo al mínimo la participación ofensiva de la Albiceleste, que terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández.
Dibu, el sostén argentino
Emiliano Martínez fue la gran figura de la final. El arquero respondió desde los primeros minutos con atajadas ante Mikel Oyarzábal y Ferran Torres, transmitió seguridad durante todo el encuentro y evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor.
En la jugada del único gol español no tuvo posibilidades de intervenir. Su actuación volvió a confirmar el protagonismo que tuvo durante todo el ciclo de Lionel Scaloni en los torneos importantes.
Una defensa que sufrió el ritmo español
Gonzalo Montiel tuvo problemas para controlar las asociaciones por su sector y pasó poco al ataque. Cristian Romero cumplió por momentos, aunque dejó espacios que España aprovechó en la construcción de sus jugadas.
Lisandro Martínez alternó buenas coberturas con algunas dificultades frente a Lamine Yamal y debió salir lesionado antes del descanso. Nicolás Tagliafico fue uno de los más activos por entrega y esfuerzo, mientras que Nicolás Otamendi aportó experiencia tras ingresar en el cierre del primer tiempo.
Un mediocampo superado y un ataque aislado
Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister no lograron equilibrar el juego en la mitad de la cancha. La circulación española limitó su influencia y Argentina perdió el control del partido durante largos pasajes. Enzo, además, fue expulsado en el tiempo de descuento.
Lionel Messi tuvo escaso contacto con la pelota y nunca encontró espacios para desequilibrar. Julián Álvarez luchó en soledad frente a los centrales y Nicolás González apenas pudo generar peligro en los primeros minutos.
Los ingresos tampoco cambiaron el desarrollo
Leandro Paredes intentó darle mayor orden al mediocampo, Nahuel Molina y Giuliano Simeone aportaron intensidad por las bandas y Facundo Medina ingresó por la lesión de Romero. Marcos Senesi reforzó la defensa en los minutos finales con el equipo ya condicionado por la inferioridad numérica.
El uno por uno de Argentina
Emiliano Martínez: 8
Montiel: 4
Cristian Romero: 7
Lisandro Martínez: 7
Tagliafico: 8
Rodrigo De Paul: 5
Enzo Fernández: 2
Alexis Mac Allister: 3
Lionel Messi: 5
Nicolás González: 5
Julián Álvarez: 5
Ingresaron: Otamendi (6), Paredes (5), Molina (5), Medina (5), Giuliano Simeone (5) y Senesi (s/c).