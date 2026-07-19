El mapa de las estrellas

Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la final del Mundial 2026

Con la consagración de España ante la Argentina en Nueva York, el mapa de las estrellas del fútbol internacional sufrió modificaciones. El seleccionado europeo sumó su segunda corona e igualó la línea de Francia y Uruguay, mientras que Brasil se mantiene en lo más alto y la "Albiceleste" conserva el cuarto lugar con tres títulos.