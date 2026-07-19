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España, campeón del mundo: así fue el camino de la Roja hacia su segunda estrella

El seleccionado español cerró un Mundial brillante con el título tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Superó todas las fases eliminatorias con autoridad y confirmó una generación histórica liderada por Lamine Yamal.

España, campeón del mundo: así fue el camino de la Roja hacia su segunda estrella. Foto: ReutersEspaña, campeón del mundo: así fue el camino de la Roja hacia su segunda estrella. Foto: Reuters
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La selección de España escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar el Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente coronó una campaña sobresaliente con el triunfo por 1 a 0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y levantó por segunda vez la Copa del Mundo, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Un grupo dominado de principio a fin

La Roja integró el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Finalizó en el primer puesto tras completar una fase inicial sólida que le permitió avanzar con confianza hacia las rondas eliminatorias y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay's Agustin Canobbio is shown a red card by referee Ismail Elfath REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAYRecordado triunfo de España sobre Uruguay. Foto: Reuters

Eliminó a Austria en el inicio del mata-mata

En los 16avos de final, España mostró toda su jerarquía con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Austria. El equipo dominó el encuentro de principio a fin y dio un primer golpe de autoridad en la etapa decisiva del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 2, 2026 Spain's Lamine Yamal shoots at goal before Austria's David Alaba clears the ball off the line REUTERS/Lisi NiesnerEspaña goleó a Austria. Foto: Reuters

Un clásico ibérico para llegar a cuartos

En los octavos de final llegó uno de los partidos más esperados: el duelo frente a Portugal. En un encuentro muy disputado, España se impuso por 1 a 0 y dejó en el camino a su histórico rival para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Spain's Mikel Merino celebrates scoring their first goal as Portugal's Diogo Costa reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Maria LysakerEspaña venció a Ronaldo. Foto: Reuters

Bélgica y Francia, las últimas barreras

En los cuartos de final, la Roja volvió a mostrar personalidad al derrotar 2 a 1 a Bélgica, otra de las selecciones favoritas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Fabian Ruiz scores their first goal past Belgium's Thibaut Courtois IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby LeeEspaña contra Bélgica. Foto: Reuters

Ya en semifinales, el conjunto español elevó aún más su nivel y venció con autoridad por 2 a 0 a Francia para asegurarse un lugar en la definición.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Pedro Porro celebrates after the match as they advance to the World Cup final REUTERS/Albert Gea REFILE - CORRECTING EVENT TPX IMAGES OF THE DAYEspaña mató el sueño francés. Foto: Reuters

El golpe final ante Argentina

La final enfrentó a las dos mejores selecciones del campeonato. Argentina buscaba defender la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella, mientras que España quería volver a la cima del fútbol mundial. En un partido muy parejo, la Roja encontró el gol de la victoria y se impuso por 1 a 0 para convertirse en el campeón del Mundial 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Ferran Torres celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Mike SegarEspaña dominó a Argentina. Foto: Reuters

El camino de España al título

Fase de grupos: 1.º del Grupo H.

16avos de final: España 3-0 Austria.

Octavos de final: España 1-0 Portugal.

Cuartos de final: España 2-1 Bélgica.

Semifinal: España 2-0 Francia.

Final: España 1-0 Argentina.

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España
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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