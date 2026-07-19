La selección de España escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar el Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente coronó una campaña sobresaliente con el triunfo por 1 a 0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y levantó por segunda vez la Copa del Mundo, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.
España, campeón del mundo: así fue el camino de la Roja hacia su segunda estrella
El seleccionado español cerró un Mundial brillante con el título tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Superó todas las fases eliminatorias con autoridad y confirmó una generación histórica liderada por Lamine Yamal.
Un grupo dominado de principio a fin
La Roja integró el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Finalizó en el primer puesto tras completar una fase inicial sólida que le permitió avanzar con confianza hacia las rondas eliminatorias y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.
Eliminó a Austria en el inicio del mata-mata
En los 16avos de final, España mostró toda su jerarquía con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Austria. El equipo dominó el encuentro de principio a fin y dio un primer golpe de autoridad en la etapa decisiva del torneo.
Un clásico ibérico para llegar a cuartos
En los octavos de final llegó uno de los partidos más esperados: el duelo frente a Portugal. En un encuentro muy disputado, España se impuso por 1 a 0 y dejó en el camino a su histórico rival para meterse entre los ocho mejores del Mundial.
Bélgica y Francia, las últimas barreras
En los cuartos de final, la Roja volvió a mostrar personalidad al derrotar 2 a 1 a Bélgica, otra de las selecciones favoritas.
Ya en semifinales, el conjunto español elevó aún más su nivel y venció con autoridad por 2 a 0 a Francia para asegurarse un lugar en la definición.
El golpe final ante Argentina
La final enfrentó a las dos mejores selecciones del campeonato. Argentina buscaba defender la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella, mientras que España quería volver a la cima del fútbol mundial. En un partido muy parejo, la Roja encontró el gol de la victoria y se impuso por 1 a 0 para convertirse en el campeón del Mundial 2026.
El camino de España al título
Fase de grupos: 1.º del Grupo H.
16avos de final: España 3-0 Austria.
Octavos de final: España 1-0 Portugal.
Cuartos de final: España 2-1 Bélgica.
Semifinal: España 2-0 Francia.
Final: España 1-0 Argentina.