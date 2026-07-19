Lionel Scaloni dio sus primeras sensaciones luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El estratega de Pujato lamentó no haber podido levantar su segunda Copa del Mundo y valoró lo hecho por sus jugadores.
Lionel Scaloni, tras la caída ante España: "Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, dimos todo"
El entrenador de la Selección Argentina asimiló el golpe de la derrota en la final con la grandeza que lo caracteriza. Sin ocultar la tristeza por el resultado en Nueva York, el DT oriundo de Pujato destacó el esfuerzo extremo del plantel para llegar al último partido del torneo y dejó un mensaje reflexivo: "Tenemos que ser grandes en la derrota".
“Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá”, arrancó Scaloni.
Sobre el segundo puesto sostuvo: “Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón la victoria y tenemos que ser grandes, que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”.
“Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde. Se pierde y hay que levantarse otra vez. O sea que no hay otra”, añadió.
Luego, concluyó con una reflexión: “Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento, es la única palabra que tengo. Y tristeza, lógico. Pero cuando dejás todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo, es difícil”.
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Qué faltó para ganar: “Faltó poquito, la verdad, solo quiero agradecer a mis jugadores, a toda la gente que ha sido, que ha dado una mano enorme para poder llegar a otra final del mundo y ya está. Ahora el partido terminó y hay que seguir, como siempre decimos, cuando se gana está todo bien y cuando se pierde no todo es malo".
"Así que agradecimiento es la única palabra que me sale y al público también, que estará sufriendo con nosotros, pero son momentos también para fortalecer a todo un país, a toda la gente que se puede perder y hay que resetearse y volver a empezar”, agregó.
El desarrollo del partido: “Es evidente que hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos claves que no lo esperábamos. Y tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa y eso no es una excusa, pero sí, es verdad, el desgaste ha sido enorme".
"Estos chicos han llegado de la manera mejor posible, han dado el último esfuerzo, pero contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones, lo podés padecer, pero si hay un equipo que podía haber dejado el partido abierto hasta el final éramos nosotros”, señaló el DT que se convirtió hoy en el que más partidos dirigió a la Argentina en la Copa del Mundo.
Continuando con su análisis, el pujatense comentó que “de lo contrario, otro equipo hoy, a lo mejor el partido hubiera terminado de otra manera. Y, estoy orgulloso de cómo han competido. Y la verdad, te soy sincero, en el momento que nos hacen el gol, yo creo que era el momento que nosotros estábamos sabiendo que íbamos a llegar hasta el final y que íbamos a tener alguna"
"Pero bueno, esto es el fútbol, lo lindo de este deporte. Hoy nos toca la parte negativa, no digo negativa, está mal dicho, la parte triste, digamos, de no poder ganar. Pero hay que seguir, hay que levantarse y hay que seguir”, agregó.
La expulsión de Enzo Fernández: “La expulsión de Enzo, no me acuerdo, yo creo que la primera se la puede evitar el árbitro. Pero bueno, es lo que hay. Él nunca pensó que la segunda la tenía que sacar en ese momento. Hablaba con el árbitro, con mi inglés un poco extraño ahí. A ver, lógicamente es una final del mundo. Yo creo que hay cosas que se podían evitar, pero ya está, no hay reproches”.
"Darle valor al rival"
Por qué se perdió: “Yo creo que hay que darle valor al rival. Y aun así, siendo yo creo ellos fueron superiores, era un momento del partido que hasta el minuto 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con once. La verdad que fuimos sorteando obstáculos todo el mundial de manera increíble. Eh, y hoy se juntaron demasiadas cosas".
Proundizando sobre eso último, el técnico argentino mencionó: "La primera, que el equipo rival juega bien, indudable. Y después muchos aspectos que fueron llevando a realizar cambios por lo que pasó, por las lesiones, por la expulsión y ello va cambiando. Al final, los cambios que pudimos hacer fueron más por lesión y no pudimos hacer el retoque que nos hubiera gustado, si era posible".
"Pero yo creo que decir algún reproche a ellos, de mi parte, no me lo permitiría en mi vida. Yo solo tengo palabras de agradecimiento eterna para este grupo, que ojalá lo po-podamos repetir alguna vez, ojalá la selección pueda repetir lo que se ha conseguido hasta el final. Es muy difícil lo que ha conseguido este equipo, es muy difícil, agregó.
En el final, visiblemente emocionado, Scaloni reconoció: "Duele, duele no haber podido competir hoy en el sentido futbolístico, pero bueno, no hay mucho más para reclamar”.