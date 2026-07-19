Mundial 2026

Lionel Scaloni, tras la caída ante España: "Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, dimos todo"

El entrenador de la Selección Argentina asimiló el golpe de la derrota en la final con la grandeza que lo caracteriza. Sin ocultar la tristeza por el resultado en Nueva York, el DT oriundo de Pujato destacó el esfuerzo extremo del plantel para llegar al último partido del torneo y dejó un mensaje reflexivo: "Tenemos que ser grandes en la derrota".