La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Finalizado el encuentro, el plantel comenzará el regreso al país, mientras las autoridades nacionales ya trabajan en el operativo para recibir a la delegación.
Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la derrota ante España
El plantel encabezado por Lionel Scaloni dejará Estados Unidos en las próximas horas, una vez finalizados los compromisos oficiales posteriores a la final disputada en el MetLife Stadium.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá desde el área de Nueva York una vez concluidos los compromisos protocolares organizados por la FIFA. Aunque todavía no fue confirmado oficialmente el horario del vuelo, el regreso ya comenzó a ser coordinado entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades argentinas.
Preparan un importante operativo de seguridad
Funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ya trabajan en el dispositivo de seguridad para la llegada de la Selección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El esquema definitivo dependerá de la decisión que adopten los jugadores, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, respecto de las actividades previstas una vez que el plantel aterrice en el país.
Evalúan trasladar al plantel en helicóptero
Una de las alternativas que analizan las autoridades es que los futbolistas abandonen Ezeiza en helicópteros para evitar complicaciones en el tránsito y una eventual concentración masiva de hinchas, como ocurrió tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Las aeronaves podrían pertenecer a la Policía Federal, la Policía de la Ciudad u otra fuerza de seguridad, aunque la decisión final aún no fue adoptada.
Entre los posibles destinos que se manejan figuran la Casa Rosada, el Campo Argentino de Polo y el sector de la avenida Del Libertador y República de la India, donde meses atrás se realizó la exhibición del piloto Franco Colapinto. Sin embargo, todas las opciones continúan sujetas a la decisión que tome el plantel junto a la dirigencia de la AFA.
A la espera de la confirmación oficial
Mientras continúa la organización del operativo, todavía resta confirmar el cronograma del viaje, el horario de arribo y si la Selección realizará alguna actividad pública tras su regreso.