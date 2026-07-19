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Tras la final del Mundial 2026

Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la derrota ante España

El plantel encabezado por Lionel Scaloni dejará Estados Unidos en las próximas horas, una vez finalizados los compromisos oficiales posteriores a la final disputada en el MetLife Stadium.

La delegación argentina emprenderá el regreso al país tras disputar la final del Mundial 2026. Foto: ReutersLa delegación argentina emprenderá el regreso al país tras disputar la final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Finalizado el encuentro, el plantel comenzará el regreso al país, mientras las autoridades nacionales ya trabajan en el operativo para recibir a la delegación.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá desde el área de Nueva York una vez concluidos los compromisos protocolares organizados por la FIFA. Aunque todavía no fue confirmado oficialmente el horario del vuelo, el regreso ya comenzó a ser coordinado entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades argentinas.

Preparan un importante operativo de seguridad

Funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ya trabajan en el dispositivo de seguridad para la llegada de la Selección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi and Julian Alvarez look dejected after the match REUTERS/Lee SmithLionel Scaloni y el plantel dejarán Estados Unidos en las próximas horas. Foto: Reuters

El esquema definitivo dependerá de la decisión que adopten los jugadores, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, respecto de las actividades previstas una vez que el plantel aterrice en el país.

Evalúan trasladar al plantel en helicóptero

Una de las alternativas que analizan las autoridades es que los futbolistas abandonen Ezeiza en helicópteros para evitar complicaciones en el tránsito y una eventual concentración masiva de hinchas, como ocurrió tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

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Las aeronaves podrían pertenecer a la Policía Federal, la Policía de la Ciudad u otra fuerza de seguridad, aunque la decisión final aún no fue adoptada.

Entre los posibles destinos que se manejan figuran la Casa Rosada, el Campo Argentino de Polo y el sector de la avenida Del Libertador y República de la India, donde meses atrás se realizó la exhibición del piloto Franco Colapinto. Sin embargo, todas las opciones continúan sujetas a la decisión que tome el plantel junto a la dirigencia de la AFA.

A la espera de la confirmación oficial

Mientras continúa la organización del operativo, todavía resta confirmar el cronograma del viaje, el horario de arribo y si la Selección realizará alguna actividad pública tras su regreso.

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