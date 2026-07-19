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Javier Milei felicitó a la Selección y anunció que este lunes será feriado en Argentina

El Presidente de la Nación, ministros, senadores y diputados saludaron a La Scaloneta, luego de disputar la final por la Copa del Mundo.

El presidente Javier Milei saludó a la Scaloneta.El presidente Javier Milei saludó a la Scaloneta.
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El presidente Javier Milei anunció este domingo por la noche a través de sus redes sociales que este este lunes 20 de julio será feriado nacional en Argentina, por el bicampeonato de la Selección en el Mundial de futbol.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", escribió en X.

Previamente, tanto Milei como miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España.

La publiciación del presidente.La publiciación del presidente.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Más felicitaciones

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos "amamos y admiramos" a este equipo y que todo el país "se abraza" bajo la bandera.

La publicación de Patricia Bullrich.La publicación de Patricia Bullrich.

"¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!", manifestó.

Mirá tambiénCuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la derrota ante España

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió "aplausos y ovación para la Selección argentina", mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están "orgullosos de este equipo y de lo que representan": "¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", agregó.

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