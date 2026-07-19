#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

El emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón

Lionel Messi no pudo contener la emoción después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El capitán argentino rompió en llanto al bajar del podio mientras la hinchada lo ovacionaba.

El emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón. Foto: ReutersEl emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, se quebró en llanto al bajar del podio luego de recibir la medalla de subcampeón, en un momento acompañado por la ovación de los miles de hinchas argentinos presentes en el MetLife Stadium.

Durante la ceremonia de premiación, el rosarino mantuvo la compostura mientras saludaba a las autoridades y recibía la medalla. Sin embargo, apenas descendió del escenario y escuchó los cánticos dedicados a su nombre, no pudo contener las lágrimas. Rodrigo De Paul, que caminaba junto a él, también mostró su emoción.

El silencio después del partido

Tras el pitazo final, Messi permaneció varios minutos solo sobre el césped. Sentado, con los botines y las medias ya retirados, observó el campo en silencio mientras España comenzaba a celebrar la obtención de su segunda Copa del Mundo.

La imagen reflejó el impacto de una derrota que privó a Argentina del bicampeonato mundial. La Albiceleste cayó por 1 a 0 en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, en un encuentro muy disputado que se resolvió en los minutos finales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi, Enzo Fernandez, and Rodrigo De Paul look dejected after losing the World Cup final IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J RebilasEl emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón. Foto: Reuters

Una ovación para despedir al capitán

El reconocimiento de la hinchada argentina fue inmediato. Durante la entrega de medallas, el estadio volvió a corear el nombre de Messi, que recibió una de las mayores ovaciones de la noche mientras caminaba junto al resto del plantel.

También hubo un aplauso espontáneo cuando el español Rodri recibió el premio al mejor jugador del torneo, una muestra del respeto que el público mantuvo hacia el capitán argentino más allá del resultado deportivo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi with the runners-up medal as he looks dejected after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent CarchiettaEl emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón. Foto: Reuters

El posible adiós mundialista

Antes del torneo, Messi había anticipado que el Mundial 2026 sería, probablemente, el último de su carrera. Si finalmente no vuelve a disputar una Copa del Mundo, cerrará su recorrido con seis participaciones, 21 goles y 12 asistencias, además del título conquistado en Qatar 2022.

La final de Nueva Jersey quedó marcada por la derrota argentina, la consagración de España y la emotiva despedida que el público le brindó a uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lionel Messi
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro