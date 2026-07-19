La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, se quebró en llanto al bajar del podio luego de recibir la medalla de subcampeón, en un momento acompañado por la ovación de los miles de hinchas argentinos presentes en el MetLife Stadium.
El emotivo llanto de Messi tras la final: el capitán se quebró al recibir la medalla de subcampeón
Lionel Messi no pudo contener la emoción después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El capitán argentino rompió en llanto al bajar del podio mientras la hinchada lo ovacionaba.
Durante la ceremonia de premiación, el rosarino mantuvo la compostura mientras saludaba a las autoridades y recibía la medalla. Sin embargo, apenas descendió del escenario y escuchó los cánticos dedicados a su nombre, no pudo contener las lágrimas. Rodrigo De Paul, que caminaba junto a él, también mostró su emoción.
El silencio después del partido
Tras el pitazo final, Messi permaneció varios minutos solo sobre el césped. Sentado, con los botines y las medias ya retirados, observó el campo en silencio mientras España comenzaba a celebrar la obtención de su segunda Copa del Mundo.
La imagen reflejó el impacto de una derrota que privó a Argentina del bicampeonato mundial. La Albiceleste cayó por 1 a 0 en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, en un encuentro muy disputado que se resolvió en los minutos finales.
Una ovación para despedir al capitán
El reconocimiento de la hinchada argentina fue inmediato. Durante la entrega de medallas, el estadio volvió a corear el nombre de Messi, que recibió una de las mayores ovaciones de la noche mientras caminaba junto al resto del plantel.
También hubo un aplauso espontáneo cuando el español Rodri recibió el premio al mejor jugador del torneo, una muestra del respeto que el público mantuvo hacia el capitán argentino más allá del resultado deportivo.
El posible adiós mundialista
Antes del torneo, Messi había anticipado que el Mundial 2026 sería, probablemente, el último de su carrera. Si finalmente no vuelve a disputar una Copa del Mundo, cerrará su recorrido con seis participaciones, 21 goles y 12 asistencias, además del título conquistado en Qatar 2022.
La final de Nueva Jersey quedó marcada por la derrota argentina, la consagración de España y la emotiva despedida que el público le brindó a uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol.