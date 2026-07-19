La final del Mundial 2026 dejó una imagen que quedará en la historia del fútbol. España venció 1 a 0 a Argentina, conquistó su segunda Copa del Mundo y también marcó seguramente el final del ciclo mundialista de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino cerró una trayectoria inolvidable con seis participaciones y un legado que transformó a la Selección.
España frenó a Argentina y marcó lo que –seguro– fue el cierre de la era Messi en los Mundiales
La derrota en la final ante España dejó a la Selección sin el bicampeonato y puso punto final al recorrido mundialista de Lionel Messi, protagonista de una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.
Argentina llegaba con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar la cuarta estrella, un logro que la habría dejado a un paso de las selecciones más ganadoras de la historia. Sin embargo, la conquista española mantuvo inalterado el mapa de campeones: Brasil sigue con cinco títulos, Alemania e Italia tienen cuatro y la Albiceleste permanece con tres.
Una generación que cambió la historia
La etapa encabezada por Lionel Scaloni y Lionel Messi modificó el lugar de Argentina en el fútbol internacional. Desde 2022, la Selección volvió a instalarse entre las grandes potencias con una Copa del Mundo, dos finales consecutivas y tres definiciones en los últimos cuatro Mundiales.
El recorrido también consolidó a una nueva camada de futbolistas que acompañó al capitán durante el tramo final de su carrera. La combinación entre experiencia y renovación permitió sostener un ciclo competitivo que se extendió durante varios años en la elite internacional.
El legado de Lionel Messi
Messi disputó su sexto Mundial tras haber debutado en Alemania 2006. A lo largo de dos décadas protagonizó una carrera que incluyó finales, títulos, récords y actuaciones decisivas con la camiseta argentina. La consagración en Qatar 2022 terminó con la espera mundialista y completó un palmarés único.
En Estados Unidos, México y Canadá volvió a conducir a la Selección hasta el partido decisivo. Aunque el desenlace fue adverso, el rosarino cerró su historia en los Mundiales como uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.
España escribe un nuevo capítulo
El título obtenido por la selección española también modificó el historial de campeones del mundo. La Roja alcanzó su segunda estrella, igualó la línea de Francia y Uruguay y confirmó el crecimiento de una nueva generación que volvió a colocar al país europeo en la cima del fútbol internacional.
Mientras España celebra una nueva conquista, Argentina inicia un período de renovación con la mirada puesta en el Mundial 2030, el primero desde el retiro mundialista de Lionel Messi.