La conquista del Mundial 2026 por parte de España tuvo un inmediato reflejo en los principales medios del país europeo. Tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los diarios deportivos y generalistas destacaron el regreso de la Roja a la cima del fútbol mundial y celebraron la obtención de la segunda estrella de su historia.
Medios españoles celebran el título de España tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026
La prensa española celebró la conquista de la segunda Copa del Mundo. Portadas, coberturas en vivo y mensajes de euforia tras la victoria frente a la Selección Argentina.
Desde las primeras publicaciones posteriores al pitazo final, las portadas digitales estuvieron dominadas por mensajes de orgullo y festejo, luego de una conquista que llegó 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.
Marca y AS, euforia por la segunda estrella
Uno de los primeros en reaccionar fue Marca, que encabezó su cobertura con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas españoles: "La segunda estrella suena así. Os dijimos que estábamos bordándola", en referencia al nivel mostrado por el equipo durante el torneo.
Por su parte, AS apeló a la emoción para celebrar el título y publicó en sus redes sociales: "¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDOOOOOOOOO! La segunda estrella es nuestra", acompañado por imágenes de los festejos de los jugadores apenas terminó el encuentro.
Ambos medios destacaron la solidez del conjunto dirigido por Luis de la Fuente y el regreso de España a lo más alto del fútbol internacional.
El País destacó una conquista histórica
En su cobertura en vivo de la final, El País siguió minuto a minuto el partido entre España y Argentina y, tras el pitazo final, puso el foco en la dimensión histórica de la victoria.
El diario resaltó que la selección española volvió a conquistar el mundo después de más de una década y media, consolidando una nueva generación de futbolistas que logró devolver al país al máximo escalón del fútbol internacional.
El Mundo siguió cada instante de la definición
El Mundo también realizó una cobertura especial de la final y, una vez consumada la victoria, remarcó la obtención de la segunda Copa del Mundo para España.
El medio acompañó el desarrollo del encuentro con un seguimiento en directo y luego reflejó la celebración de los futbolistas y de los miles de hinchas españoles que acompañaron al equipo en Nueva Jersey y en distintos puntos del país.
España vuelve a tocar el cielo
La repercusión en la prensa española fue inmediata y prácticamente unánime. Tanto los medios deportivos como los generalistas coincidieron en destacar el regreso de la Roja a la cima del fútbol mundial y la importancia de un título que quedará marcado en la historia del deporte español.
Con la victoria sobre Argentina, España sumó su segunda Copa del Mundo y volvió a ocupar las principales portadas del planeta, en una jornada que será recordada como una de las más importantes para el fútbol del país.