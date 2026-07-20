Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que agradeció el acompañamiento de los hinchas durante toda la competencia y destacó el vínculo entre el equipo y los argentinos.
La AFA confirmó que algunos jugadores no vuelven al país tras la final del Mundial 2026
La entidad difundió un mensaje de agradecimiento a los hinchas y detalló que parte de la delegación tomará distintos destinos luego de la definición mundialista disputada ante España.
El mensaje fue publicado en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina.
"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026", comenzó el comunicado.
La entidad destacó que el apoyo estuvo presente en cada estadio, ciudad y rincón del país, y aseguró que ese respaldo fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final del torneo.
Reconocimiento a los hinchas
En el comunicado, la AFA valoró las muestras de afecto recibidas durante todo el Mundial, entre ellas las banderas, los mensajes, las caravanas y los abrazos de los fanáticos.
"El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos", expresó la institución.
Además, señaló que cada futbolista sintió ese acompañamiento dentro del campo de juego y que todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un país que "nunca dejó de creer y de acompañar".
La AFA reconoció que el resultado final no permitió alcanzar el objetivo del bicampeonato, pero remarcó que el vínculo construido entre el equipo y los hinchas permanece más allá de cualquier resultado deportivo.
Algunos jugadores no regresarán a Argentina
Tras la final disputada ante España, la AFA informó que no toda la delegación regresará al país en el mismo vuelo.
Según explicó la entidad, algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso, como es el caso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a Argentina este lunes, con llegada prevista alrededor de las 17 horas.
"Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyó la institución.