Buenos Aires

Incidentes en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: enfrentamientos con la Policía y detenidos

Miles de personas se concentraron en el centro porteño para acompañar a la Selección argentina luego de la derrota ante España. La mayoría de la convocatoria transcurrió sin inconvenientes, pero un grupo protagonizó disturbios que derivaron en un operativo policial, corridas y detenciones.