La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no impidió que miles de hinchas se reunieran este domingo por la noche en el Obelisco porteño para expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni y despedir a Lionel Messi en su último partido con la camiseta nacional.
Incidentes en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: enfrentamientos con la Policía y detenidos
Miles de personas se concentraron en el centro porteño para acompañar a la Selección argentina luego de la derrota ante España. La mayoría de la convocatoria transcurrió sin inconvenientes, pero un grupo protagonizó disturbios que derivaron en un operativo policial, corridas y detenciones.
Sin embargo, lo que comenzó como una convocatoria espontánea terminó con incidentes entre un grupo de personas y efectivos de la Policía de la Ciudad, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad desplegado en el centro de Buenos Aires.
Una concentración multitudinaria que terminó con disturbios
Desde horas antes del final del encuentro, miles de simpatizantes comenzaron a llegar al Obelisco, un punto tradicional de reunión para los festejos y manifestaciones vinculadas a la Selección argentina. Pese al resultado adverso en la final, la convocatoria tuvo un fuerte tono de reconocimiento al recorrido del equipo durante el campeonato y a la despedida internacional de Messi.
De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, los incidentes comenzaron cuando un grupo reducido de personas arrojó piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad que formaban parte del operativo preventivo instalado en la zona.
La situación derivó en corridas sobre la avenida 9 de Julio y calles aledañas. Para dispersar a quienes protagonizaban los desmanes, las fuerzas de seguridad intervinieron con un operativo que incluyó carros hidrantes y un despliegue reforzado de efectivos. Según distintos reportes periodísticos, el saldo preliminar fue de al menos 12 personas detenidas.
Las autoridades no informaron, hasta el momento, un balance definitivo sobre posibles heridos ni sobre los delitos que podrían imputarse a los demorados.
Recomendaciones
Los episodios registrados en el Obelisco volvieron a poner de manifiesto los desafíos que implican las convocatorias multitudinarias, especialmente cuando coinciden con eventos deportivos de gran repercusión.
Ante este tipo de situaciones, los especialistas en seguridad recomiendan mantenerse alejados de los focos de conflicto, respetar los cordones policiales y utilizar vías alternativas si se detectan disturbios o restricciones al tránsito. También aconsejan evitar permanecer en sectores donde comiencen corridas o se produzcan lanzamientos de objetos.
Quienes concurran con niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida deberían acordar previamente puntos de encuentro y priorizar zonas menos congestionadas. Además, resulta conveniente seguir la información difundida por los canales oficiales para conocer eventuales cortes de tránsito o modificaciones en el transporte público.
El Gobierno de la Ciudad había desplegado un importante operativo de prevención para la jornada, teniendo en cuenta la expectativa que generaba una posible celebración en el Obelisco.
Durante la semana previa ya se habían implementado vallados y restricciones de circulación ante las instancias decisivas del Mundial, con el objetivo de ordenar el tránsito y minimizar riesgos para peatones y automovilistas.
Pese a los incidentes registrados al finalizar la jornada, la mayor parte de los asistentes permaneció en el lugar para acompañar a la Selección y expresar su reconocimiento por el desempeño del equipo durante el certamen, en una noche marcada tanto por la emoción deportiva como por los hechos de violencia protagonizados por un grupo reducido de personas.