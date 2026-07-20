Mundial 2026

Hasta acá llegamos, guerreros: gracias por tanto, Selección Argentina

Argentina no pudo coronar el sueño de conquistar un nuevo Mundial, pero dejó otra página imborrable en la historia del fútbol. El equipo de Lionel Scaloni luchó hasta el final frente a una España que fue un justo campeón. Santa Fe y todo el país despiden a sus héroes con un aplauso de pie y un eterno agradecimiento.