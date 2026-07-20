El regreso de la Selección Argentina al país tras disputar la final del Mundo mantuvo en vilo a todo el territorio nacional. El vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, un Airbus 330 que despegó desde el aeropuerto JFK de Nueva York con el director técnico Lionel Scaloni y una parte del plantel a bordo la noche del 19 de junio.
Así fue la llegada de la Selección Argentina tras el subcampeonato
El plantel y cuerpo técnico de la Selección Argentina arribaron a Ezeiza tras su participación en el Mundial. La pasión de los hinchas se hizo sentir en el recibimiento.
Para las 17:20 de este lunes, el avión sobrevoló el norte de la provincia de Santa Fe, viajando de noroeste a sureste por "la bota". Una hora más tarde, a las 18:20 aterrizaron en Buenos Aires. Con la Orquesta del Regimiento de Patricios tocando "Muchachos" y la alfombra roja esperando, la Selección Argentina bajó del avión, con Otamendi, Scaloni y Chiqui Tapia encabezando la delegación.
De Nueva York a Buenos Aires con un poco de retraso
Originalmente, la aeronave de la aerolínea de bandera tenía programado aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:30 de este lunes 20 de julio. Sin embargo, tras una postergación inicial de dos horas en su despegue desde la terminal estadounidense debido a reprogramaciones logísticas, el sistema de navegación aérea sufrió modificaciones en su itinerario durante el trayecto.
De acuerdo con la última información oficial provista por las autoridades aeroportuarias, la llegada estimada de la delegación nacional quedó fijada para las 18:17. La hora del aterrizaje solo varió por 2 o 3 minutos.
Ajustes de seguridad y pasión intacta en los accesos
Este imprevisto retraso vespertino obligó a las fuerzas civiles y al personal de control del aeropuerto a reconfigurar a contrarreloj los operativos de seguridad dispuestos en las inmediaciones y accesos de la terminal aérea. Las zonas de vallados y los desvíos vehiculares debieron prolongarse durante la tarde para garantizar la circulación y contener el flujo de personas.
A pesar de los cambios de horario y la espera prolongada, la pasión de la gente se mantuvo intacta. Miles de fanáticos vestidos con camisetas celestes y blancas y portando banderas se concentraron en los ingresos principales de Ezeiza, para brindarle una cálida bienvenida a los referentes del plantel nacional en lo que constituye el cierre formal de la cita mundialista de 2026.
Un plantel dividido: quiénes regresaron y quiénes van a Europa
Como ya había trascendido, el vuelo chárter de regreso no contó con la delegación completa. Son 16 los futbolistas que decidieron retornar al país junto al staff técnico liderado por Scaloni con el objetivo de reencontrarse con sus familias. Entre los pasajeros que tocan suelo argentino, estabana los arqueros y defensores Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel; los mediocampistas Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; junto a los atacantes Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.
Por otro lado, 10 integrantes del plantel decidieron no abordar la aeronave rumbo a Buenos Aires y tomaron vuelos directos hacia Europa para sumarse a sus respectivas pretemporadas o, en su defecto, permanecer en territorio norteamericano. Este último es el caso de los referentes que militan en la MLS. Entre los ausentes destacados en este arribo se encuentran el capitán Lionel Messi - que viajaría en las próximas horas a Rosario-, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.
Traslado al predio de la AFA y masivo recibimiento en Ezeiza
Minutos después del esperado aterrizaje en suelo argentino, los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni abordaron el colectivo descubierto que los trasladó directamente hacia el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A lo largo de todo el trayecto de salida de la terminal aérea, el ómnibus avanzó a paso firme mientras los jugadores, visiblemente emocionados y desde la parte superior de la unidad, devolvieron las muestras de afecto y saludaron a la multitud de hinchas que aguardó durante horas al costado del camino.
A pesar de que no se programó una caravana masiva hacia la Capital Federal, la masiva concurrencia de fanáticos obligó a desplegar un operativo de seguridad sin precedentes en todas las inmediaciones de la autopista Richieri y los accesos al predio. Un numeroso contingente de fuerzas de seguridad custodió el avance del vehículo, escoltando a la delegación en cada metro del recorrido para garantizar la fluidez del tránsito y la integridad de los simpatizantes apostados en las banquinas.
El calor de la gente transformó el tramo final del viaje en una verdadera fiesta popular improvisada, donde las banderas celestes y blancas, los cánticos y las ovaciones acompañaron el ingreso del micro a la concentración nacional. Se espera que el grupo permanezca en el predio durante las próximas horas para descansar junto a sus familias antes de que cada uno de los futbolistas retome sus respectivos compromisos profesionales y agendas personales.