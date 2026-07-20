Festejo internacional

Las celebridades que apoyaron a España en la final contra Argentina y se hicieron virales

Artistas de la música, el cine y la televisión inundaron las plataformas digitales tras la coronación de "La Roja" en Nueva York. Figuras como Dua Lipa, Sofía Vergara y Diplo compartieron fotos y videos de sus eufóricas reacciones, convirtiendo los festejos del nuevo campeón del mundo en tendencia global.