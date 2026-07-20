La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin este domingo, coronando a la selección de España tras un vencer por 1 a 0 a la Selección argentina en el tiempo suplementario de la gran final.
Las celebridades que apoyaron a España en la final contra Argentina y se hicieron virales
Artistas de la música, el cine y la televisión inundaron las plataformas digitales tras la coronación de "La Roja" en Nueva York. Figuras como Dua Lipa, Sofía Vergara y Diplo compartieron fotos y videos de sus eufóricas reacciones, convirtiendo los festejos del nuevo campeón del mundo en tendencia global.
El evento deportivo que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México mantuvo en vilo a millones de fanáticos del fútbol y, a su vez, la masividad del mismo sumó nuevos hinchas que alentaron a los equipos.
Desde los palcos exclusivos del MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey hasta la comodidad de sus hogares, múltiples referentes de la industria musical, el cine y la televisión se sumaron a los festejos por el campeonato de España.
Qué famosos alentaron por España
Si bien ella no publicó nada en sus redes sociales, el hermano de la cantante Dua Lipa la mostró disfrutando de las celebraciones del conjunto español.
La artista sueca Zara Larsson vivió el partido desde su casa y expresó su emoción ante el triunfo del equipo europeo.
La actriz colombiana Sofía Vergara eligió no vestir la camiseta española, pero se rodeó de sus amigas, que hinchaban por la Selección española.
El joven actor de Adolescencia, Owen Cooper, no solo celebró el triunfo español, sino que se tomó con gracia la tarjeta roja que el árbitro le puso a Enzo Fernández en el minuto 93' del partido.
La cantante de música under Halsey celebró al campeón del mundo con un meme: "Toda la casa es española".
La ex Fifth Harmony, Lauren Jauregui, se grabó gritando de emoción cuando el partido llegó a su fin.
Por otra parte, el cantante y actor Troye Sivan compartió una foto de un jugador celebrando el triunfo.
El actor estadounidense Samuel L. Jackson no se sumó a las celebraciones, pero pidió a la comunidad negra que no aliente a la Selección argentina, calificando al país como "uno de los más racistas" del mundo.
El reconocido DJ Diplo asistió al partido con la camiseta de España, mientras que sus hijos lucían la albiceleste.
La cantante australiana Iggy Azalea vio el partido desde su casa y expresó su apoyo al conjunto español.